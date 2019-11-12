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孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜

2019-11-12 08:56聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨批評民進黨靠抹黑得選票，並直指還有「5顆抹黑韓國瑜的核彈」將引爆炸死他。韓競辦副執行長孫大千進一步指出，「南港購屋案」就是第一彈，「老大哥」就是要告訴所有想要對抗它的人，這就是與「老大哥」為敵的下場。

孫大千在臉書貼文表示，最近在政壇盛傳一個訊息，在未來的60天裡，「老大哥」準備了五顆超級核彈，正在等著韓國瑜。

「南港購屋案」就是第一顆核彈。老大哥展現了驚人的能力，把一大堆原本應該受到保護的個人資料，透過媒體和政客對韓國瑜進行抹黑。

聽說，這只是一碟小小的前菜，後面還有一道一道豐盛的餐點會逐步上菜。台灣人民可以拭目以待，保證精彩絕倫，遠遠超過101的元旦煙火。

孫大千說，消滅韓國瑜只不過是「老大哥」殺雞儆猴的一個實力展現，「老大哥」就是要告訴所有想要對抗它的人，這就是與「老大哥」為敵的下場。

韓國瑜在60天之後能不能夠活下來？唯一的關鍵握在每一位台灣人民的手中。「用選票向老大哥說不」，才能夠真正捍衛台灣民主自由的價值。

韓幕僚孫大千指出，對手準備了5顆毀韓核彈，準備消滅韓國瑜。圖片翻攝孫大千臉書。
韓幕僚孫大千指出，對手準備了5顆毀韓核彈，準備消滅韓國瑜。圖片翻攝孫大千臉書。
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韓競選總部副執行長孫大千。圖／本報資料照
韓競選總部副執行長孫大千。圖／本報資料照
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韓國瑜孫大千民進黨

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