獨／韓國瑜規劃張善政訪美 有望拜會華府與美方政要

2019-11-12 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／高雄即時報導



「國政配」正式成形，國民黨總統參選人韓國瑜陣營正緊密籌備副手張善政的訪美行，預計12月成行，並朝前進華府為目標規劃；如果成行，不排除拜會美方重要行政部門，與政要與華府智庫交換意見。

馬英九第一次競選總統時，副手蕭萬長2007年代替他訪美，訪問對象包括美國布希政府官員、兩黨總統參選人亞太政策顧問、商界人士，以及美國國會成員，蕭當時在華府國會穿梭行走超過2萬步，一天之內見到了42位美國國會議員，其中拜會18位參議員更創下了台灣政治人物的紀錄。

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這次總統大選，藍綠競爭激烈，民進黨的「蔡賴配」尚未正式宣布，但賴清德10月中旬先行訪美出席華府蔡英文總統連任造勢大會，為蔡英文拉票，但考量行程簡單化 ，沒有安排拜會美方政要與華府智庫；國民黨積極準備重返執政，也爭取美方支持，在「國政配」亮相後，韓陣營緊鑼密鼓籌備張善政訪美行，並列為最高機密。

韓國瑜昨天接受本報專訪透露，他看好張善政的留美背景，正在規劃除了夫人李佳芬訪美，張善政也有訪美行，兩人分進合擊拜訪政界及僑界，全力爭取支持。

韓國瑜表示，張善政本身有留美背景，將來對美國方面的一些拜訪活動，一定可以做得非常順暢，他深具信心。至於訪美行程，他們現在正在計畫，但還沒成熟不敢講太滿，不過希望可以成行。

韓國瑜表示，張善政在台灣政壇是少數具有高科技背景，同時跨足產官學的人才，張將來不管是跟青年對話、將科技融入公部門服務以及拉抬高科技產業，一定都會造成很大的迴響。如果他們能當選，也將成立中華民國主權基金，不僅能嘉惠產業也能幫助很多青年朋友。