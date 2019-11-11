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不得已才湊一起 韓國瑜談蔡賴配：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

回到岳家雲林西螺埔心拉票 韓國瑜高唱「西螺七崁」

2019-11-11 21:41聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今晚將回到岳家雲林西螺埔心，參加「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會」，韓國瑜在最後更獻唱「西螺七崁」一曲與鄉親們搏感情。

韓國瑜夫人李佳芬是西螺人，韓國瑜今晚將以雲林女婿的身分在西螺埔心舉辦「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會」，與岳母程月昭、親族、程氏家廟管理委員會、後援會等在家廟上香。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、台南市議員謝龍介、台中立委參選人林佳新等人都與會助講，數百位支持者到場支持擠滿廟埕廣場，韓粉們穿上國旗裝高喊「韓國瑜凍蒜！韓國瑜凍蒜！」，場面熱鬧。

韓國瑜在台上演講後，與南部競選總部副執行長謝龍介一起高唱歌曲《西螺七崁》，「少林寺～阿善師～唐山過海台灣來…」引發台下支持者共鳴，眾人高歌合唱起來，最後韓國瑜感謝在地鄉親的熱情支持，懇請民眾支持他選上總統。

國民黨總統參選人韓國瑜（左三）今晚將回到故鄉雲林西螺埔心，參加「後頭厝西螺大埔心...
國民黨總統參選人韓國瑜（左三）今晚將回到故鄉雲林西螺埔心，參加「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會」，其岳母程月昭（左四）也到場幫韓拉票。記者李京昇／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（中）今晚將回到故鄉雲林西螺埔心，參加「後頭厝西螺大埔心韓...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）今晚將回到故鄉雲林西螺埔心，參加「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會」，韓國瑜在最後更獻唱「西螺七崁」一曲與故鄉的鄉親們搏感情。。記者李京昇／攝影
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