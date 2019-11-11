影／李佳芬稱小三教肛交引爭議 藍綠支持者再激辯

2019-11-11 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬今天到屏東參加婦女後援會時，提及校園出現混亂現象，甚至有國小教「肛交」、「性高潮」，讓很多媽媽十分震驚。這番話立刻引發爭議，教育部長潘文忠召開記者會澄清絕無這些內容，藍綠支持者更為此再度激辨。

李佳芬今天上午到屏東參加婦女後援會時，先是稱讚婦女「撐起半邊天」，再談到媽媽們對教育的焦慮，以爭取婦女選票。

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她說，她最近在推佳芬講堂，深深感受到家長的焦慮，有關性別平等，其實大家都很支持，也代表社會多元的發展，不過近來有焦慮的媽媽反映，有些課綱沒有的東西，卻出現在校園裡，昨天有朋友傳東西給她看，看到一位家長激動說為什麼要小學6年級了解性高潮？雖然傳宗接代很正常，不知道為什麼部分校園會出現這麼混亂的教育，小學三年級的孩子，老師教他們如何肛交，「我終於了解為什麼很多媽媽吶喊無法忍受」。

不過教育部傍晚隨即召開記者會澄清，潘文忠說，有關性平教育的假消息，近期在網路上層出不窮，已造成社會恐慌、也扭曲性別平等教育的意義。教育部已多次在官網、臉書及新聞媒體澄清，無論新舊課本，都沒有「小三教肛交、小六教性高潮」的內容。他強調「性別平等教育不該淪為政治操作手段」。