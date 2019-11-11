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接手候選人安維 國安局：保持中立

2019-11-11 19:36台灣醒報 記者張元融╱台北報導

國安局長邱國正（右）11日赴立院報告《總統大選維安整備工作》，答詢綠委趙天麟（左...
國安局長邱國正（右）11日赴立院報告《總統大選維安整備工作》，答詢綠委趙天麟（左）、王定宇對於韓國瑜安維工作的相關疑慮。（photo by國會頻道）
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國安局特勤中心啟用「安維七號」任務，將接手第15屆總統、副總統候選人安維工作！國安局長邱國正強調「只有安維，沒有情蒐」，謹守行政中立、不會洩密。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千受訪表示：「現階段競總只能相信國安特勤會遵守行政中立原則，也期待各個行政部門都能謹守份際。」

堅守行政中立

負責第一線調度指揮的特勤中心副指揮官周廣齊補充說明，韓市長目前的安維工作依《機關首長特定人士安全維護派遣作業規定》由警政署負責，現況下民間護衛隊已無法靠近「近身警衛區」。此外，總統候選人將不得搭民車，即使是秘密行程，近身警衛也將24小時近身護衛，不會讓候選人落單。

國安局也表示，目前國安局副局長胡木源已與各政黨競選團隊接觸、建立對話窗口，但尚未韓國瑜本人討論。11月間將由邱國正向各候選人實施安維七號工作簡報，強調「行政中立原則、貫徹法律職責。」邱國正說，若韓國瑜將來認為有洩密，並提出證據證明，他絕對會負起該負的責任。

不可拒絕維安

綠委趙天麟詢問，韓國瑜競選場合常有一批死忠的「韓國瑜護衛隊」，未來國安特勤將如何分工？邱國正說，特勤為法定任務，民間護衛隊如果參與在特勤內，會造成權責不分，「即使是候選人提出要求也不行。」邱國正說，未來與韓國瑜本人接觸時，將與韓講清楚責任劃分。，邱國正說，兩邊將協調負責的區塊、距離，溝通後應沒問題。

綠委王定宇進一步問，候選人可否以拒絕「國家機器」為由，拒絕維安特勤？邱國正表示，依《特勤條例》與《選罷法》候選人不能拒絕。王定宇強調，依《憲法》，「總統、副總統本人」與《總統府組織條例》轄下所設的組織「總統府」皆屬於「機關」，並不屬於個人，「維護總統候選人就是維護我們的憲政體制。」

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