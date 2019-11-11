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韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06聯合報 記者吳姿賢／即時報導

南港豪宅案延燒，民進黨立委林俊憲今天拿出李佳芬等人找民代開協調會的紀錄，反問韓國...
南港豪宅案延燒，民進黨立委林俊憲今天拿出李佳芬等人找民代開協調會的紀錄，反問韓國瑜市長「你是忘記了？還是害怕想起來？」 記者鄭超文／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜7200萬豪宅案持續延燒，立委林俊憲今天舉辦記者會指出，台肥未經董事會同意即借出13億元讓住戶貸款，要求台肥最大股東農委會徹查。農委會說，將要求台肥一周內提出調查報告。

韓國瑜上周被爆出2015年曾在南港下訂7200萬的豪宅，林俊憲今天說，當時韓國瑜等人找來兩名議員，與台肥開過三次協調會，要台肥撤銷補足兩成房貸的期限，最後還向台肥借款，台肥也未經董事會同意，就借款包括韓國瑜在內的住戶總計超過13億元，諷刺「為何世上苦人多，因為你們在炒房」。

農委會今發出新聞稿表示，農委會作為台肥股東，且為董事會成員，將請公股董事於董事會正式提案，要求台肥應就本案於一周內提出調查報告，釐清本案相關事實、程序、借貸額度及年限，並向董事會進行專案報告，督促台肥公司善盡公司透明義務。

農委會說，台肥為公開上市公司，經營應依公司法相關規定及公司治理原則透明、公開，以對股東及廣大投資人負責。

2020選舉韓國瑜豪宅

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