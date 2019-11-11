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12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

影／郭台銘出席公益記者會 重申0到6歲國家養

2019-11-11 16:13攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩今天下午出席永齡基金會和台北市視障者家長協會照亮幸福的微光公益記者會，今天剛好是曾馨瑩與女兒的生日，永齡基金會創辦人郭台銘突然驚喜現身會場。郭台銘在致詞時表示原本和太太有約定不談政治，但是還是破例說：「0到6歲國家養是非常重要」。

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩（左二）和永齡基金會創辦人郭台銘（左三）今天下午出席永...
永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩（左二）和永齡基金會創辦人郭台銘（左三）今天下午出席永齡基金會和台北市視障者家長協會照亮幸福的微光公益記者會。記者季相儒／攝影
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永齡基金會創辦人郭台銘在致詞時表示原本和太太有約定不談政治，但是還是破例說：「0...
永齡基金會創辦人郭台銘在致詞時表示原本和太太有約定不談政治，但是還是破例說：「0到6歲國家養是非常重要」。記者季相儒／攝影
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