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林佳龍說直鐵、高鐵二選一 柯文哲虧：北直鐵不蓋了？

2019-11-11 15:37聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲昨受訪時，提到基隆輕軌北宜直鐵高鐵延伸宜蘭都要做，合起來就是鬼扯。對此，交通部長林佳龍今受訪時回嗆，北宜直鐵跟高鐵一直都是二選一，柯市長的命題不存在，同時希望他有同理心，因為台北鐵路地下化跟捷運都是中央出資的。

對此，柯文哲今下午赴議會備詢時，也被問到這件事情，不過柯文哲卻是冷回，所以他(指林佳龍)今天是要宣布北宜直鐵不蓋了，還是怎麼樣。

柯文哲強調，即便全是中央出資，也要有合理性，林佳龍直到今天早上之前，從來都沒有說過北宜直鐵、不蓋了喔；所以那下一條，基隆輕軌呢，終點站設在南港展覽館，「我反對」，因為目前三鐵共構是設在南港站，如果設在南港展覽館這會有問題，所以他還是反對。

柯文哲強調，自己是很務實的人，是就是，不是就不是，要先說服他。

柯文哲今下午赴議會備詢時，也被問到這件事情，不過柯文哲卻是冷回，所以他(指林佳龍...
柯文哲今下午赴議會備詢時，也被問到這件事情，不過柯文哲卻是冷回，所以他(指林佳龍)今天是要宣布北宜直鐵不蓋了，還是怎麼樣。記者邱瓊玉／攝影
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基隆輕軌柯文哲北宜直鐵高鐵林佳龍

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