榮總醫師沒來被點名 柯文哲虧蔡英文：她失言了

2019-11-11 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



2020總統大選激烈，蔡英文總統日前出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師活動時，當場詢問「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手，蔡英文竟然說，「那榮總我就記下來了」，盡管蔡英文事後解釋是玩笑話，不過依舊引發熱議。

對此，本身是醫師出身的台北市長柯文哲今下午赴議會備詢時直言「她這個應該是失言」，算是失言啦，她一定會說她是失言，還是打哈哈就過去了，總之不要理她就好了。

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柯文哲隨後也說，自己不會去為難公務員啦，北市府在他的領導下還算中立。

至於聯合醫院當天有沒有派人出席？柯文哲表示，不曉得，從來不會去管這件事情；聯醫表示，沒有。

柯文哲表示，聯合醫院沒有人去，那就不甘我們的事情就好了，不要理她就好了，好啦好啦。

不過國民黨市議員王欣儀隨後再度追問，指國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出「學貸免息」政策，不過卻遭行政院質疑是「套利」，認為會有青年學子故意貸款，賺利息錢，似乎把青年學子當成小偷。

對此，柯文哲說，自己都把它當作政治口水，拜託回歸市政，「我越聽越頭痛」，應該不太會有人為了賺那個利息錢去貸款。