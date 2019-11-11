「國政配」出爐 洪秀柱：貨真價實的博士對國政有大助益

2019-11-11 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



參選台南市立委第六選區的洪秀柱下鄉拜訪鄉親。圖／洪辦提供 分享 facebook 韓國瑜宣布行政院前院長張善政擔任副手，洪秀柱今天表示，張善政是「貨真價實」的美國康乃爾大學博士，可以與韓國瑜相輔相成，國政配絕對是一時之選。而洪秀柱的說法也是在暗諷總統蔡英文的博士學位受到爭議。

洪秀柱表示，眾所矚目之下，中國國民黨的總統及副總統候選人終於正式登場，「國政配」不但象徵本黨將用庶民力量為人民謀取福利，更是未來將用專業彌補民進黨執政缺失的強力保證。「國政配」不但是「兩相互補」，更是「相互加值」！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她表示，國民黨的總統候選人韓國瑜，除了過去擁有豐富的選戰經驗，更是庶民擁戴的政治領袖；張善政過去曾擔任過中華民國行政院長，且張擔任行政院長期間，也是施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長。張善政除了是一位「貨真價實」的康乃爾大學土木環工的「美國博士」之外，也擔任過科技部長、Google公司亞洲硬體總監、國科會電腦中心主任，論經驗資歷、論行政能力、絕對是一時之選。

在這兩位總統副總統候選人的帶領及相互配合之下，相信國民黨不但可以「接地氣」傾聽基層民眾的需求，更能夠有效轉化為政策解方，真正的為台灣社會解決各項問題。兩位正副總統候選人強強聯手，一個民主選舉出身、一個饒富專業能力，相信台灣的明天會更好。

民進黨執政這三年多來，口號永遠喊的比政策響亮、對權力的掠奪多過對百姓的照顧；無論外交、內政、兩岸、國防，還是民眾最在乎的經濟問題，成績樣樣不及格。選舉到了，民進黨便一擲千金、針對各個行業政策買票，但其實根本只是揮霍人民的納稅錢，卻治標不治本。