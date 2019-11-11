2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調

2019-11-11 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜豪宅爭議延燒，民進黨立委林俊憲今天拿出韓國瑜妻子李佳芳、高美蘭找民代召開協調會的會議紀錄，指控一共找民代開過3次協調會，台肥政策才大轉彎，不僅撤銷貸款催繳令，更同意借款2成，分20年分期。

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，台北市議員陳建銘指出，今天立委林俊憲拿出當初協調會的紀錄及合約，後來發現2015年的一場協調會，台北市法務局也有代表在場，在那場協調會，北市府有無對台肥施壓？

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對此，台北市法務局長袁秀慧表示，那是消費爭議協調，看了會議記錄結果，是暫時停止催繳動作，並沒有任何相關施壓。

日前遭疑當年居間施壓的副市長黃珊珊也上台表示，該場協調會是她助理在2015年1月23日開的，因為台肥有個方案，希望能夠落實，但當時她住院，所以是助理去，並請消保官來，在提出具體方案之前，暫時不認為是違約，強調沒有任何施壓。