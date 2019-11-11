感謝美國會支持 蔡英文：善用台灣優勢與強項捍衛民主

2019-11-11 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



蔡英文總統。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪問團，她致詞時表示，台灣站在守護民主價值的第一道防線，將會持續與美國及理念相近國家加強合作，共同捍衛民主的價值與生活方式，並善用台灣的優勢和強項，為世界做出更多貢獻。

蔡總統指出，從7月到現在，台美之間持續有不少突破性創舉，包括台美合辦首屆「印太民主治理諮商」對話，以及首次台美「太平洋對話」等，都代表著台美夥伴關係不斷加深。最近，在美國參議院通過「台北法案」之後，美國眾議院外交委員會也通過了眾院版本。非常感謝美國國會跨黨派支持台灣的國際參與。

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蔡總統指出，美國是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，台美已經成功合辦21場國際工作坊，有助於促進區域的交流合作，「今年，我們更邀請到日本及瑞典參與合辦其中幾場活動，顯示台灣對區域發展的付出已獲得越來越多國家的認同，並一起增進印太各國共好共榮的關係。」

蔡總統強調，台灣站在守護民主價值的第一道防線，會持續跟美國以及理念相近國家加強合作，共同捍衛民主的價值與生活方式，並善用台灣的優勢和強項，彰顯台灣做為世界良善力量的角色。

蔡總統表示，與會的訪賓都是台美關係的橋梁，「美國外交政策全國委員會」更是台灣非常重視的智庫和交流平台。她要特別感謝訪賓及許多友人多年來堅定支持台灣，持續強化台美雙邊關係，讓台美可以共同為世界做出更多貢獻，並期盼雙方未來在各項議題上能有更多的交流。