邱國正：韓國瑜護衛隊 不能參與大選維安

2019-11-11 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



對於國安特勤人員和候選人護衛隊如何分工，國安局局長邱國正表示，特勤為法定任務，不能混淆不清造成大家誤會，這會再和候選人陣營協調。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

國安局特勤中心即將接手第15屆正副總統選舉安全維護工作，國民黨立委許毓仁上午在立法院外交國防委員會質詢，國民黨總統參選人韓國瑜維安團隊與個人維安小組，要求加入國安局55人小組一起運作，國安局是否同意。

國安局長邱國正表示，絕對不能同意，因為國安局是依法執行特勤工作，民間衛隊不能混在一起，如此權責不分，問題很大。

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總統大選期間的維安工作，在2004年投票日前一天中午，曾發生競選連任的陳水扁遭到槍擊的爭議案件，影響選情，至今沒有破案，僅以結案方式，一筆帶過。

立法院外交國防委員會上午邀請邱國正報告總統大選維安整備工作，立委關切大選維安，許毓仁說，他接獲情資，指稱在未來的兩星期內，恐有以毒物質攻擊韓國瑜的情況，到時若波及支持民眾，會有相當大的社會與國安問題，要求國安局高度重視。邱國正表示，面對這種孤狼式攻擊，平常警察單位對地方異於常人者，都有掌握建檔。

特勤中心副指揮官周廣齊表示，特勤中心依選罷法與特勤條例規定，負責總統、副總統候選人及其配偶安全維護，特勤中心成立專案管制室統籌規畫。

周廣齊指出，特勤中心安維人員已完成6組編組，計330人，每組分配55人。特勤中心9月1日成立安維管制室，全時掌握狀況發展。10月採計畫統裁方式，舉行聯合兵棋推演，11月在桃園完成實兵演練。特勤中心完成反狙擊、偵爆犬反制爆裂物、針對未經許可的市售空拍機進行干擾等科目，同時針對增加行動辦公室功能，座車配備失壓續跑胎等科目完成驗證。

民進黨立委趙天麟、王定宇、蔡適應指稱，韓國瑜若要求換車或脫隊進行私人行程，國安局執行維安如何因應。

邱國正表示，他尚未與韓國瑜接觸，屆時他會親自協調，特勤中心執行的是國家賦予的法定工作，國安特勤必須堅持緊跟保護對象，候選人沒有拒絕維安的權利。

面對某些候選人機敏行程，隨扈必要時，可交出隨身電訊發報機如手機等，但一定要貼身跟到。

對於國瑜陣營的個人維安團隊可否加入大選維安任務，邱國正說，他絕對不能同意，國安局依法執行特勤工作，不能與民間衛隊混在一起。

邱國正表示，特勤隨扈只有維安，沒有情蒐，若遭質疑，必須拿出證據。

許毓仁指出，最近發生向韓國瑜丟兩顆雞蛋的攻擊事件，若今天丟的有毒物質或是硫酸，國安局如何防護，連勝文在舞台上曾遭人開槍，有相對應標準作業程序嗎？他接獲情資，在未來的兩星期內，會有類似狀況發生，攻擊物件是有毒物質。到時若波及支持民眾，會有相當大的社會與國安問題。