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台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

豪宅案不再隨綠營起舞 韓競辦：如有不法歡迎舉發

2019-11-11 12:48聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅爭議延燒，民進黨立委林俊憲今天拿出韓國瑜妻子李佳芳、高美蘭找民代召開協調會的會議紀錄、並列出貴婦炒房團的「關說施壓時間表」，指控李佳芬、高美蘭的貴婦炒房團，一共找民代開過3次協調會，經協調後，台肥政策才大轉彎，不僅撤銷貸款催繳令，更同意借款2成，分20年分期。

韓國瑜競選辦公室表示，關於南港購屋案的相關細節，競辦已經清楚做過說明，不會再隨特定政治人物起舞造勢，如有不法，歡迎舉發。

把一筆賠錢買賣房屋的交易案擴大解釋成為炒房，不是智商有問題，就是心態有問題。為何台灣房價高？因為有人在炒地皮。請林俊憲委員認真去了解一下蔡英文在內湖15筆土地的炒作案。

國民黨總統參選人韓國瑜被指控有購屋爭議的南港豪宅「日升月恆」。報系資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜被指控有購屋爭議的南港豪宅「日升月恆」。報系資料照片
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韓國瑜林俊憲民進黨

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