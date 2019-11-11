韓張配成形 黨政人士：不無掩蓋7200萬豪宅案的意味

2019-11-11 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜副手底定，不過民進黨陣營呼聲最高的「蔡賴配」還未正式宣布，蔡英文總統競選發言人阮昭雄表示，總統已經說明過，人選確認後就會向大家報告，會在適當時機提出最佳組合；對於行政院前院長張善政將與韓國瑜搭檔，黨政人士則質疑，選在這個時間點公佈，不無要去掩蓋7200萬豪宅案的意味。

蔡英文全國競總預計在17日成立，各界關注「蔡賴配」是否就在此之前宣布，一度也有在不分區名單定案後，接著14日宣布的消息，卻始終沒有被證實。阮昭雄指出外界捕風捉影的猜測並非事實，也無須多所猜測，總統會在最佳時機時，向國人正式宣佈，提出最佳組合，團結一致、全力衝刺，目標很堅定，集結最大的力量，總統勝選、國會過半。

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據了解，初選後至今，賴清德沉澱過後且經過各方奔走與討論，蔡副手人選應該就是賴清德了，預計本周宣布，但日期未定案，係因選戰是動態的情形，得綜合判斷，且近日對蔡賴配如此謹慎小心，一方面也是得安撫初選時部份支持者的情緒，不要操之過急而要自然成型。

韓陣營請出國民黨時期民調最好的行政院長，讓「韓張配」率先成型，黨政人士則說，選在這個時間點公佈，不無要去掩蓋7200萬豪宅案的意味，且原先推敲韓陣營可能會尋求社會賢達人士或是企業等形象清新的人，結果還是政治形象高漲的張，這是沒有驚喜的搭配。