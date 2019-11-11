客家公共傳播基金會預算初審 拚2021自籌千萬經費
2019-11-11 11:36
聯合報 記者賴于榛
╱台北即時報導
立法院內政委員今審查客家委員會函送「財團法人客家公共傳播基金會108年度及109年度預算書案」，最終今年度預算照列，明年度預算部分在廣播計畫部分凍結了80萬元。立委劉世芳則在主決議詢問基金會2021年的自籌能力是否有明確額度，能否達到1000萬元，獲得董事長陳邦畛正面允諾。
客家公共傳播基金會109年度收入編列2億元，包括政府補捐助基本營運收入1億8800萬元講客廣播電台及其他轉播站發射設備等1200萬元；支出部分依照109年度工作計畫，講客廣播電台廣播計畫編列8669萬元，影視及新媒體計畫編列7868萬元及人事、相關管理費用3000萬元，合計1億9537萬元。
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經審查後，最後廣播計畫預算部分，因為講客廣播電台移轉尚未定案，立委林為洲要求凍結80萬元，直到書面報告答覆；管理費用部分因人事尚未到位，原先林為洲要求凍結1250萬元的經費，最後李永得解釋，當初基金會成立因為諮詢董監事的速度稍慢，比計畫延遲了一個月，連帶影響後續人事招考，但目前人力招考已經在進行中，最後經費不予凍結，但須繳交書面報告。
立委劉世芳則在主決議第12案要求董事長2021年的自籌能力是否有明確額度，能否達到1000萬元，董事長表示可以，李永得則補充表示，對基金會的要求是多元收入，應有機率達成。
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