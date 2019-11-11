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民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

核電延役公投案被駁 清大院長提行政訴訟

2019-11-11 11:22聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏（中）、以核養綠領銜人黃士修（左...
「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏（中）、以核養綠領銜人黃士修（左）、律師葉慶元（右）等上午舉行記者會，控訴府院黑手介入中選會。 記者胡經周／攝影
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清大原子科學院院長、特聘教授李敏為「核電延役公投」領銜提案人，他今天開記者會表示，府院黑手介入中選會，惡意違法阻擋核電延役公投，並將委請律師提起行政訴訟。

李敏說，蔡政府推「非核家園」，要求核電設備在2025年之前須全數停止運轉，指這錯誤的能源政策，促成2018年「反空汙」、「滅火力」、「以核養綠、續用核電」三項公投都獲得民意支持，分別為同意票79.04%、76.41%、59.49%。

李敏表示，今年提出「核能減媒」公投案，中選會先在公聽會上刁難，之後又依照中選會聽證會議要求，補正相關公投主文和說明後，被直接駁回修正後的提案。他再提出「核電延役」公投案，又被蔡政府以同樣手法駁回，因此委請律師提起行政訴訟。

泰鼎法律事務所合夥人葉慶元表示，民進黨政府不斷強調公投是國民主權的形式，具有最高性，應該予以保障，但公投法修正後，已經沒有辦法併大選。沒辦法讓人民在投票的時候，順便針對人、事，針對公投一併表達意見，應該要由法院來判斷中選會的作為是不正確的。

環保署前署長魏國彥表示，從環保、氣候變遷的角度來說，核能是清潔能源的一種。去年提出以核養綠，換個角度說，台灣20年做的實際行動是核綠並行，並非誰優先誰墊後，不論哪一種清潔機制，都有衍生環境問題需要考慮。

魏國彥表示，近期日本風災很嚴重，很多太陽能光電板被摧毀，在台灣核電也有顧慮，比如核電廠的安全，核廢料的處理，需要要倚重專家，用科學角度看待。他說，若一開始就訴諸意識形態、政治口水，對台灣不是一件好事。

公投核電中選會

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