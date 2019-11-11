核電延役公投案被駁 清大院長提行政訴訟

2019-11-11 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏（中）、以核養綠領銜人黃士修（左）、律師葉慶元（右）等上午舉行記者會，控訴府院黑手介入中選會。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

清大原子科學院院長、特聘教授李敏為「核電延役公投」領銜提案人，他今天開記者會表示，府院黑手介入中選會，惡意違法阻擋核電延役公投，並將委請律師提起行政訴訟。

李敏說，蔡政府推「非核家園」，要求核電設備在2025年之前須全數停止運轉，指這錯誤的能源政策，促成2018年「反空汙」、「滅火力」、「以核養綠、續用核電」三項公投都獲得民意支持，分別為同意票79.04%、76.41%、59.49%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李敏表示，今年提出「核能減媒」公投案，中選會先在公聽會上刁難，之後又依照中選會聽證會議要求，補正相關公投主文和說明後，被直接駁回修正後的提案。他再提出「核電延役」公投案，又被蔡政府以同樣手法駁回，因此委請律師提起行政訴訟。

泰鼎法律事務所合夥人葉慶元表示，民進黨政府不斷強調公投是國民主權的形式，具有最高性，應該予以保障，但公投法修正後，已經沒有辦法併大選。沒辦法讓人民在投票的時候，順便針對人、事，針對公投一併表達意見，應該要由法院來判斷中選會的作為是不正確的。

環保署前署長魏國彥表示，從環保、氣候變遷的角度來說，核能是清潔能源的一種。去年提出以核養綠，換個角度說，台灣20年做的實際行動是核綠並行，並非誰優先誰墊後，不論哪一種清潔機制，都有衍生環境問題需要考慮。

魏國彥表示，近期日本風災很嚴重，很多太陽能光電板被摧毀，在台灣核電也有顧慮，比如核電廠的安全，核廢料的處理，需要要倚重專家，用科學角度看待。他說，若一開始就訴諸意識形態、政治口水，對台灣不是一件好事。