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「國政配」成形 韓國瑜：無論多少抹黑都會堅定走下去

李永得批韓國瑜「在家學母語」是消滅母語

2019-11-11 11:03攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

客委會主委李永得上午前往立法院內政委員會就審查客家委員會函送財團法人客家公共傳播基金會108年度及109年度預算書案報告並備詢時，就國民黨總統參選人韓國瑜主張「在家學母語」一事表示，這心態是對母語的歧視，多年來民主運動是要讓母語回到公共領域，現在的說法就是要把母語從公共領域趕回家裡去，這個政策是包著消滅母語這顆毒藥的糖衣。

客委會主委李永得批評韓國瑜主張「在家學母語」是包著消滅母語這顆毒藥的糖衣。記者黃...
客委會主委李永得批評韓國瑜主張「在家學母語」是包著消滅母語這顆毒藥的糖衣。記者黃義書／攝影
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客委會主委李永得批評韓國瑜主張「在家學母語」是包著消滅母語這顆毒藥的糖衣。記者黃...
客委會主委李永得批評韓國瑜主張「在家學母語」是包著消滅母語這顆毒藥的糖衣。記者黃義書／攝影
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韓國瑜立法院

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