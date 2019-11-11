蔡英文：繼續跟美國加強合作 捍衛民主價值跟生活方式
2019-11-11 10:59
聯合報 記者賴于榛
╱台北即時報導
蔡英文總統今接見「美國外交政策全國委員會」訪問團，重申台美關係持續深化，台灣站在守護民主價值的第一道防線，會繼續跟美國與理念相近的國家加強合作，來捍衛民主價值跟生活方式，並善用台灣優勢跟強項，彰顯作為良善力量的角色。
蔡總統說，從7月到現在台美關係有不少突破性創舉，包含首次台美太平洋對話等等都代表雙方夥伴關係不斷加深，且美國參議院、眾議院外交委員會都通過台北法案，她要特別感謝美國國會跨黨派支持台灣。
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蔡總統表示，美國是台灣最重要的戰略經貿夥伴，在全球合作及訓練架構下，已經合作辦21場工作坊，有助於促進區域交流合作，今年更邀請到日本跟瑞典參與合辦其中幾場活動，顯示台灣對於區域發展的付出獲得越來越多國家認同，一起促進印太區域共好共榮關係。
蔡總統說，台灣站在守護民主價值的第一道防線，會繼續跟美國與理念相近的國家加強合作，來捍衛民主價值跟生活方式，善用台灣優勢跟強項，彰顯作為良善力量的角色，也謝謝訪賓擔任台美關係的橋樑，且多年來堅定支持台灣，強化台美關係，讓台美可以為世界做出更多貢獻。
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