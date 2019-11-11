斷橋懲處仍未出爐 立委要林佳龍比照普悠瑪案下台負責

2019-11-11 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



上月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成六名外籍船員罹難，如今重建已經展開，外界關注懲處名單。台灣港務公司代理董事長黃玉霖說，預計下周會將懲處名單報交通部。面對立委質疑交通部長是否應該比照去年普悠瑪翻覆下台，部長林佳龍未正面回應。

立法院交通委員會今天上午針對港務股份有限公司營業預算、航港建設基金非營業預算進行詢答。多名立委聚焦在南方澳跨港大橋崩塌後的懲處。

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立委鄭寶清質疑懲處名單遲未公布，近日還傳出因內部初步研擬的名單未涉及前朝而被退件，黃玉霖說，的確名單還在討論，組成的專案小組有航政司、行政部門人事處等單位已經過兩輪討論，還沒有正式送件，下周之前可以確定，待部裡核定。

立委顏寬恒則質疑，南方澳跨港大橋斷裂造成六人死亡、兩人重傷，社會成本這麼大，都沒有看到相關長官跟行政首長搶著負責。他說，2000年嘉義八掌溪事件後，四名工人被沖走，當初首長都「搶著」要請辭，質疑「民進黨民主素養在這之後都沒有了」，問林佳龍是否該為斷橋事件負責。

顏寬恒還說，去年普悠瑪事件翻覆造成18死，當時的交通部長吳宏謀不管是否出於自願，都馬上提出請辭，「當時的交通部長是這樣處理，你（林佳龍）在媒體前說要嚴加追究，那自己不需要承擔？」對此，林佳龍說，港務公司是主責機關，待內部調查釐清事實後，有疏失的人要負責。

顏寬恒追問，懲處除了「被辭職」的港務公司董事長吳宗榮，是否會向上懲處、願不願意扛下政治責任？林佳龍僅說「現在就是以最負責態度面對」。他說，事發後就是先釐清再救災，接著復原重建，希望再給交通部一點時間，待一個月內檢討報告和懲處名單出來後再說。