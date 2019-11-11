談列不分區 吳敦義：人民栽培我 我應好好報答

2019-11-11 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



對於外傳若未當選立院龍頭即辭立委一說，國民黨主席吳敦義今天表示，他不會講這種話，但是他自然會有自己的想法。

吳敦義上午出席1111人力銀行舉辦之製造業暨營建代銷類幸福感調查記者會暨頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。對外界關注國民黨周三將通過的不分區名單。傳出有黑道想擠入不分區名單？吳敦義強調會很謹慎，「到現在還沒有發表，就是每一位我們都會考慮，他對國家社會會不會有貢獻，過去資歷是不是足以擔任立委？也就是國會議員職責。」

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對外傳他是不是進入立法院後，沒有當選立院龍頭就會辭掉立委一職、是否不會當陽春立委？吳敦義請大家不要這樣猜測，他第五至七屆皆是南投縣選出的立委，之後才在國民黨接任第一副主席兼秘書長，才有2008年大勝，更在2009年八八水災發生後，轉任行政院長，後來與馬英九搭檔做副總統。吳敦義表示，他的閱歷都是人民給他的機會、栽培他，他應該好好報答社會、報答人民，所以他絕不會找不適當人選，一定會很認真很謹慎。

對於國民黨總統、副總統參選人「韓張配」出爐，吳說，張善政非常出色，韓國瑜也曾向他表示，張善政在美國留學過，在工程、高科技方面都有很深造詣，相信兩人相加會更圓滿，他非常贊成。