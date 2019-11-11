柯文哲批直鐵高鐵都做是鬼扯 林佳龍：北市要有同理心

2019-11-11 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台北市長柯文哲昨天說，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都要做，合起來就是鬼扯。對此，交通部長林佳龍今天表示，北宜直鐵跟高鐵一直都是二選一，柯的命題不存在，同時希望他有同理心，因為台北鐵路地下化跟捷運都是中央出資的。

柯文哲昨天到三重輔選時指出，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都要做，怎麼做得了，「只要智商超過70分的，每條拿出來講都有意義，合起來就是鬼扯」。

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林佳龍今天上午在交通委員會開始前接受媒體聯訪時表示，柯文哲誤會了，北宜直鐵跟高鐵是二選一，該命題不存在。他說，三鐵同時並行，可打通環島路網，解決大台北地區塞車，利人利己。

他也說，大台北軌道運輸都是中央支持，像是台北鐵路地下化跟捷運系統都是由中央出資興建，建議柯有同理心，交通平權不應該分成南北，四通八達路網對台北市也有幫助。