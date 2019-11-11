親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

12強／中華隊對墨西哥打序出爐 王柏融重返第三棒

天災威脅的「電柱大國」：日本電線桿「換柱」救國？

愛將卓冠廷請辭為妻洪慈庸輔選 林佳龍祝福：夫妻同心

2019-11-11 09:21聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

林佳龍任台中市長時期就跟隨林佳龍擔任幕僚的卓冠廷，昨天宣布辭去交通部長辦公室主任一職，全力投入老婆洪慈庸的立委選戰輔選。交通部長林佳龍今天說，夫妻同心，會給予祝福。

林佳龍今天上午在立法院交通委員會開始前接受媒體訪問，被問及是否因為洪的選情告急？林佳龍說，選情很激烈是大家都了解的事情，四年一次的選舉每個人都全力以赴。

交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
分享

林佳龍洪慈庸卓冠廷2020選舉2020選舉台中市立委

相關新聞

柯文哲批直鐵高鐵都做是鬼扯 林佳龍：北市要有同理心

2019-11-11 09:26

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24

連戰替連勝文鋪路爭黨魁？ 侯友宜：開心更多人願做事

2019-11-10 16:49

影/郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52

看誰比較怕！ 朱立倫與楊瓊瓔挑戰斷軌飛車

2019-11-10 10:55

個資被洩 藍委建議韓國瑜提告 要監院立案調查

2019-11-10 10:52

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24

影／「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

2019-11-10 18:21

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

2019-11-10 12:48

韓國瑜豪宅案 孫大千：若非國家機器，難道是媽祖托夢？

2019-11-10 18:11

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

2019-11-10 16:32

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

扁：張善政絕對是好牌 蔡英文除賴清德沒更好選擇

2019-11-10 20:02

女兒癌復發 李亞萍：我會原諒那些說我們打悲情牌的人

2019-11-10 16:50

影／再打韓國瑜豪宅案 林俊憲：別怕，明天一定說清楚

2019-11-10 14:21

北宜直鐵變北宜高鐵 交通部次長曝高鐵延伸宜蘭內幕

2019-11-10 11:55

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

2019-11-10 11:05

【重磅快評】蔡英文驚世玩笑，果然民主進步！

2019-11-11 07:41

確定了！韓國瑜明在高雄公布副手

2019-11-10 15:52

幕後／韓三度探詢朱立倫未果 張善政「尊韓」受青睞

2019-11-11 01:50

李佳芬說住過雲林才知被看不起苦 蘇治芬：從不覺得

2019-11-10 14:02

賴清德主張台獨、赦扁 將成韓國瑜攻擊破口

2019-11-11 01:57

朱立倫：誰當韓國瑜副手「我們大概都知道」 全力支持

2019-11-10 17:52

張善政擔任韓國瑜副手 卓榮泰酸：希望選舉格調高一點

2019-11-10 19:25

新聞眼／韓想過找郭王…與朱數度會面終未成局

2019-11-11 00:45

韓國瑜潛艦國造是假議題被罵翻 宋瑋莉還原是講這個

2019-11-10 13:17

國民黨「韓張配」成形 賴清德聽見提問沉默不語

2019-11-10 18:02

LED路燈衝擊生態 樹不開花鳥跑光

2019-11-11 00:41

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

影／候選人竟愈選愈有錢！國庫大失血 呂秀蓮籲修法

2019-11-10 18:56

柯文哲現身竹東中央市場 民眾驚呼「野生阿伯」

2019-11-10 10:41

影／韓國瑜將宣布副手 朱立倫：韓會選「同心互補」的人

2019-11-10 11:42

蘇貞昌：若非民進黨，韓國瑜連滷肉飯都沒得吃

2019-11-10 13:53

韓國瑜批蔡英文：講出來嚇死人 做出來笑死人

2019-11-10 15:53

蘇震清莊瑞雄「互換」說 莊瑞雄：一頭霧水

2019-11-10 12:10

台船爆動員挺蔡 阮昭雄：不應隨便扣帽子羞辱工會自主

2019-11-10 13:12

台船工會發動員令600人挺蔡英文 理事長：她支持潛艦國造

2019-11-10 12:48

觀察站／4個說客+1個下台階…賴清德點頭歸隊

2019-11-11 00:48

副手掀牌 前閣揆戰 張善政：不讓蔡做第2任

2019-11-11 00:26

談性平教育 李佳芬：程序顛倒讓家長焦慮

2019-11-10 20:25

韓國瑜國防政策將出爐 軍購將全部繼續已告知美方

2019-11-10 11:22

即使小黨也愛台、支持蔡 羅文嘉籲勿投：免浪費

2019-11-10 12:06

連戰替連勝文鋪路爭黨魁？ 侯友宜：開心更多人願做事

2019-11-10 16:49

張善政副手就位 綠委：加分有限

2019-11-10 20:18

影／李佳芬與馬英九破冰？兩人握手但互動僅數秒

2019-11-10 12:57

韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top