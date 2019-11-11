【即時短評】動員擴及眷屬 綠營政權保衛戰醜態盡出
2019-11-11 01:55
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
台船公司昨天被踢爆，強制要求國營事業員工出席蔡英文總統造勢場合，引發爭議；綠營包括蔡英文總統、綠委管碧玲，都以工會自主為由進行辯護，試圖將「公司」與「工會」做切割。但工會發出如此強制性的動員令，動員對象甚至包括員工眷屬，這種動員深度史上僅見，顯然不是「工會自主」四個字就能輕易卸責。
台船公司雖已進行民營化，政府仍為最大股東，可謂仍是一家隱藏版的國營企業，再加上潛艦國造數百億訂單落在台船頭上，作為下單的政府，若對台船使個眼色對選舉全力配合，台船豈有不從的膽量？ 若只是工會感恩戴德，想要感謝政府，何須動員到連眷屬都得配合？
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這些都不免讓人懷疑是民進黨為掩人耳目，透過工會來遊走灰色地帶，對照過去民進黨在野時，對國營事業被動員參與政治性活動大力批判，更是標準的雙標黨。
2014年，綠委管碧玲出示國營事業的動員簡訊指出，基層主管要求「各股徵派自願同仁二人」參加國民黨高雄市長參選人楊秋興競選總部成立。她批評，「徵派」、「自願」等字眼擺明是準備曝光時推卸責任用的。對照台船曝光的動員文件，不僅更具強制性，不參加要請假，且還要每人多帶二、三位眷屬；訂定「每人任務配額」的誇張作法，過去少有聽聞。
國營事業在選舉時被動員可說是台灣的歷史共業，早年國民黨在國營事業內設有黨部，每逢選舉時的動員是相當不避諱、直接的，陳水扁時期，中鋼更成立過「陳水扁中鋼後援會」，但隨著時代的進步，行政中立的觀念逐漸受到重視，類似行為不應再被視為理所當然。蔡政府應當認清，台灣民主思潮在往前走，要更尊重每個人的選擇，若只想靠「公司」、「工會」文字遊戲，濫用行政資源，選民將會以選票說出他們的想法。
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