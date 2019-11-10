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馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24聯合報 記者陳洛薇／即時報導

前總統馬英九的大女兒馬唯中結婚多年，馬英九多次透露出想當外公的心情，現在終於如願了！據了解，馬唯中已懷孕7、8個月，預產期在明年初，馬英九期盼孫子已久，心情十分高興。

知情人士表示，馬唯中近日和夫婿蔡沛然特別回台灣，陪伴父母度假，今天準備離台時，在機場被媒體拍到身影。

知情人士透露，馬唯中和蔡沛然的好消息，蔡的金融圈好友們幾個月前就已知悉，都給予祝福，這個消息在金融圈不是秘密，但在政治圈，因為馬英九對家事低調的風格，所以政治圈都不知道，甚至連親近幕僚最初也不知道。

馬唯中和蔡沛然結婚7年，定居香港。兩人婚後，馬英九常常被媒體詢問何時當阿公，馬英九也透露，很想抱孫子，2014年10月7日接見來台參加國慶典禮的宏都拉斯副總統艾蕾拉時，曾難掩欣羡之情，說艾蕾拉不僅有一子一女，還有一個外孫，「讓本人非常羡慕」。

前總統馬英九的女兒馬唯中（右）懷孕了，這次特別返台陪伴父親和母親周美青（左）。圖...
前總統馬英九的女兒馬唯中（右）懷孕了，這次特別返台陪伴父親和母親周美青（左）。圖／本報資料照
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馬英九結婚宏都拉斯

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