影／柯文哲台中掃街被問韓副手 柯：確定再說

2019-11-10 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台灣民眾黨主席柯文哲今天行程從清晨開始，一路從新北市南下台中市，晚間6時許抵達台中市北區健行路，幫同黨北區、北屯區立委參選人謝文卿的競選總部站台造勢，並一路步行掃街至北區知名的小吃街永興街，大啖割包、豆花，沿途支持者要求合照不斷，被問到韓國瑜明天將宣布副手人選為張善政時，柯三緘其口，直說「確定再說」。

台灣民眾黨主席柯文哲今天晚間6時許抵達同黨北區、北屯區立委參選人謝文卿的競選總部造勢活動，並陪同謝掃街約2公里，步行至北區知名的小吃街，沿途要求合照、拿出手機拍照的支持者不少，柯在甫抵達謝競選總部時，就被媒體問到國民黨總統參選人韓國瑜將在明天宣布副手人選為張善政，欲詢問他的看法，柯數度向媒體回應「確定再說」，並稱每天鯊魚有餵食的時間，等到一天一次的餵食時間再來問。

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柯文哲表示，從8月6日才開籌備會的台灣民眾黨，迄今已3個月，3個月來一步一步找到適合的人，也有人願意在網路入黨，一步一腳印慢慢的希望台灣有我們變得更好，這是他內心最大的願望。