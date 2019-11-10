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影／再打經濟牌 蔡：我們全年都會是四小龍第一名

2019-11-10 18:18攝影中心 記者葉信菉／即時報導

蔡英文總統今天出席小英姊妹會成立大會，並向支持者喊話，她表示台灣的經濟全年都會是四小龍第一名。並強調她執政的這幾年把基礎打好，台商回來投資、外商也來投資、國家也投資、民間也投資，台灣正在一個投資大爆發的時代。

蔡英文總統（中）今天出席小英姊妹會成立大會，支持者熱情握手。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統（中）今天出席小英姊妹會成立大會，支持者熱情握手。記者葉信菉／攝影
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蔡英文總統（中）今天出席小英姊妹會成立大會，呼籲年輕人要敢生，因為國家會幫忙一起...
蔡英文總統（中）今天出席小英姊妹會成立大會，呼籲年輕人要敢生，因為國家會幫忙一起養。記者葉信菉／攝影
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蔡英文總統今天出席小英姊妹會成立大會，並向支持者喊話，她表示台灣的經濟全年都會是...
蔡英文總統今天出席小英姊妹會成立大會，並向支持者喊話，她表示台灣的經濟全年都會是四小龍第一名。記者葉信菉／攝影
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