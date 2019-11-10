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「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

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蘇貞昌批馬執政8年都赤字 蔡政府減稅、補助還有盈餘

2019-11-10 18:12聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

行政院長蘇貞昌今天到新竹市視察新竹市立動物園，並到民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝的競選總部與親子活動現場站台，蘇貞昌表示，今天剛好是擔任行政院長的第300天，剛上任時就遇到非洲豬瘟，因此要求桃園機場嚴格防範，他說，如果不是蔡政府的及時應變，現在台灣的豬會跟香港一樣遭全面撲殺。

蘇貞昌表示，會做事與不會做事的差別，就在大家吃豬肉時還嫌棄，「真的很沒良心」。蘇貞昌說，如果當時沒有防範，哪裡有滷肉飯可以吃，端午節也沒有肉粽吃，將只剩「菜粽」可以吃，而且賣肉粽、賣肉鬆、肉攤、養豬戶等全部都會遭殃，台灣就完了。

蘇貞昌還提及，馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡，也是第一次有政府可以提出減稅、補助等方案後，還有盈餘，且從一開始存25億到現在已經存到1千多億元，這款政府才能稱作「有政府、會做事」。

蘇貞昌除了承諾將發5千萬紅包，支持竹市府的市民廣場計畫，也提到將針對雙薪家庭若有一個孩子並收入在123萬以下將享有免稅，並總統蔡英文任內提出的親子政策經費從200億增加至600億，未來將擴充至1千億。

蘇貞昌對鄭宏輝表示，他當行政院長對地方補助不分黨派，但審查預算的時候，如果國民黨叫你用丟水球、撒麵粉反對前瞻預算，你一定要說蔡政府對地方補助不分黨派，而民進黨需要一個內行、可以為立法院過半的人選，這人選非鄭宏輝莫屬。

鄭宏輝表示，公共政策需要遠見、決策需要魄力、執行需要效率，他說，未來前進國會，將秉持蘇貞昌院長會做事的理念，爭取更多地方建設與經費，並提出三道金牌政見「下水道、通學步道、人行步道」打造人本城市，也要和市長林智堅一起合作，為新竹市民共同打拼。

蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首...
蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡。記者張雅婷／攝影
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蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首...
蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡。記者張雅婷／攝影
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蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首...
蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡。記者張雅婷／攝影
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蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡。記者張雅婷／攝影
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蘇貞昌批評馬英九當總統8年，政府每年赤字；蔡政府則在22年來，政府徵稅稅入稅出首次達到平衡。記者張雅婷／攝影
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蘇貞昌新竹鄭宏輝

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