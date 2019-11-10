蔡政府洩密爆韓國瑜曾買豪宅？孫大千：難道媽祖托夢？

2019-11-10 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料2011年在台北市內湖買了一幢價值7200萬豪宅，引發政府洩漏個人資料質疑。韓競選總部副執行長孫大千下午在臉書批評，這如果不是「國家機器」，難不成又是「媽祖托夢」？

孫大千質疑，和民進黨當權派對抗，「老大哥」（國家機器）怎麼會放過，此次豪宅爆料恐怕只是「國家機器」殲滅政敵的開始，「只是前菜」，「國家機器」一波又一波的黑韓攻勢將會陸續登場，行政院前院長賴清德就是最好「前車之鑑」。

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孫大千表示，永遠在選舉前夕重要時刻，某些媒體就會針對「國家機器」鎖定對象開始爆料；「國家機器」把資料丟給某些媒體，藉媒體記者有保護消息來源責任做斷點，對特定對象發動攻擊，這種老掉牙操作模式，用膝蓋都可以猜出是怎麼一回事。

對於豪宅案，孫大千認為，就算是媒體記者再怎麼神通廣大，有一些個人資料是根本不可能查得出來的，如果真這麼有辦法，應該請他們來接國安局或調查局。