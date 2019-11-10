連戰替連勝文鋪路爭黨魁？ 侯友宜：開心更多人願做事

2019-11-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



2020選戰越演越烈，國民黨前主席連戰日前邀集國民黨主席吳敦義、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任主席一同吃飯，但有名嘴爆料，其實連戰是為了幫兒子連勝文選黨主席鋪路。對此，新北市長侯友宜今天出席行程時被問及此事，他說「非常開心有更多人願意，不管是政務跟黨務，站出來為市民、為中華民國做事，真的很開心。」

侯友宜今天下午到汐止出席2019原Band大賞全國原住民樂團創作大賽決賽，受訪時被問到連勝文一事，他說，每個人有自己的人生規畫跟想法，都要給予充分的尊重，「我也非常開心有更多人願意，不管是政務跟黨務，站出來為市民、為中華民國做事，真的很開心。」

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