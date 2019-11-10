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遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

影/郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

國民黨台中市立委6選區（中、西、東、南區）參選人李中歌喉有口碑，今天與新北市前市長朱立倫在國美館前合唱「城裡的月光」邀大家到台中玩。

朱立倫走到哪都被問到韓國瑜副手問題，媒體問朱有關「韓張（張善政）配」，朱立倫打趣說「不要這樣子喔，下午我要跟江啟臣，說不定是另一個配喔！」朱立倫說韓市長還沒宣布以前，要尊重韓市長，但國民黨一定要團結，不管找誰配都會全力支持，爭取2020年的勝選。

外傳總統選舉有第三組人馬「郭宋配」，朱立倫說，對所有的參選人都予尊重，但「郭辦」已清楚表達沒有郭宋配；至於郭董與所有人接觸都屬正常，郭也到高雄為國民黨立委參選人或到各地為不同黨的參選人站台，他說，當然歡迎國民黨自己同志、老朋友郭台銘幫國民黨助選。

朱立倫莫非唱上癮？他上周與立委顏寬恒合唱「聽海」站在消坡塊迎海風，唱出對空汙的無奈。今天再度到台中一展歌喉，與「議壇 歌神」李中合唱，由台中在地「閃亮樂團」薩克斯風伴奏，朱市長盛讚台中氣候宜人，並以「城裡的月光」溫柔歌聲邀約大家攜伴來台中觀光。

李中安排與朱立倫騎單車漫遊西區網美景點，體驗新舊城區交融的文化底蘊，逛文創市集，並到向上市場與民眾品嚐庶民小吃，沒有選舉攻防，兩人偷閒呈現深入玩台中城的夯路線。

朱立倫說，李中出身東南區，近半年來積極耕耘中西區，趁朱立倫今天上午行程有空檔，邀朱立倫來趟單車輕旅行。

兩人騎著 iBike從國美館出發，進入向上市場，沿途民眾熱情招呼，停車品嘗魷魚羹美食，用簡單又美味的庶民小吃填飽肚子、經濟又實惠。接著前往審計新村，欣賞舊建築散發的創意新能量，兩人在網美最愛的景點拍照打卡。最後一站沿草悟道到市民廣場，席地而坐享受悠閒。

朱立倫與李中合唱「城市的月光」兩人唱歌輕旅行推台中觀光。記者陳秋雲／攝影
朱立倫與李中合唱「城市的月光」兩人唱歌輕旅行推台中觀光。記者陳秋雲／攝影
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朱立倫到台中為國民黨立委第6選區提名人李中「創意輔選」唱歌輕旅行。記者陳秋雲／攝...
朱立倫到台中為國民黨立委第6選區提名人李中「創意輔選」唱歌輕旅行。記者陳秋雲／攝影
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朱立倫國民黨

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