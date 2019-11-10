蘇震清莊瑞雄「互換」說 莊瑞雄：一頭霧水

2019-11-10 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



民進黨不分區立委提名，日前因立法院長蘇嘉全力保侄子立委蘇震清進入安全名單，引發不小爭議。未料近日又傳出蘇震清與民進黨已提名爭取連任的立委莊瑞雄「互換」，也就是由蘇震清參選區域立委，莊瑞雄爭取排入不分區名單的說法，莊瑞雄今天接獲媒體查證的電話直說「傳言從哪裡來？真的是一頭霧水、一頭霧水」。

莊瑞雄說，他已經獲民進黨提名，為什麼還要爭取不分區？「沒道理嘛！」「更何況我已經贏了，為什麼還有這種傳言，真的是一頭霧水！」至於蘇震清的說法，至發稿止，蘇震清並沒有接電話。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前蘇震清仍擔任莊瑞雄競選總部總幹事，對於所謂「互換」，或是蘇震清接下來要如何因應？莊瑞雄說，「我們並沒有談到這些」。

屏東縣原有三席立委，本屆立委鍾佳濱、蘇震清及莊瑞雄均為民進黨籍，由於選區重新畫分、屏東縣立委由三席減為兩席，使得民進黨內從初選開始就一直「擺不平」，後來蘇震清在關鍵時刻退出初選，並以為黨中央會安排進入不分區安全名單，未料名單尚未出爐，爭議、傳言卻不斷傳出。