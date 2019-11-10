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為郭國文助選 蘇貞昌：別投政黨上面有「中國」的

2019-11-10 12:08聯合報 記者謝進盛／即時報導

行政院長蘇貞昌今天上午前往台南麻豆，出席立委參選人郭國文曾文區聯合競選總部成立大會，肯定郭國文問政認真，很拚。除籲請鄉親踴躍投票，不要將票投給政黨名字有「中國」的，希望鄉親集中選票，讓民進黨立委席次過半。

蘇貞昌說，明年初總統及立委選舉對民進黨來說非常重要，除籲請鄉親支持，讓小英總統在台南衝高票數，更希望在台南六席立委民進黨能揮出全壘打6席全上。

蘇貞昌今天上午在台南安排一連串行程，先前往台糖新市看西農場勘查南科三期預定地，聽取南科管理局簡報規劃情形，隨後又趕往麻豆為郭國文造勢，結束後又轉台南市南區天后宮及北極殿參拜祈福，希望衝高勝選氣勢。

包括台南市長黃偉哲、民進黨高雄市議員陳致中等人也為郭國文站台，蘇貞昌約上午10點半來到會場，受到熱情相親歡迎， 在曾文社區大學傳統民藝班引導進場，熱情鄉親們一聲聲「郭國文凍蒜！」氣氛 high翻天。

隨後蘇也幫郭國文批上彩帶，搭配音樂鑼鼓聲響，現場氣氛掀起最高潮。

蘇貞昌更兩度提及蔡總統領導有方下，他率領行政院團隊成功擋住非洲豬瘟，從登革熱防蚊到力抗非洲豬瘟不鬆懈，否則，一旦非洲豬瘟重創，不僅國人端午節包粽子「肉粽變菜粽」，養豬產業恐全崩盤，反觀，國民黨卻只會說風涼話。

蘇貞昌更以網路近日流傳「香港跟台灣是一張飛機票的距離，而台灣跟香港是一張選票的距離」，說明最近香港「反送中」掀起一連串紛擾為例，籲請鄉親們要珍惜台灣好不容易監理的民主成果，籲請鄉親集中選票，支持認真做事的民進黨，更不要將票投給政黨有「中國」的。

面對當前中國無所不其極，一大再打壓台灣的國際生存空間，台灣一定要展現台灣人不畏對岸打壓的意志與決心，更要展現台灣正港的民意，他籲請鄉親支持與相信民進黨顧台灣主權的政府，用選票支持民進黨。

他指出，明年初總統及立委選舉對民進黨來說非常重要，除籲請鄉親支持，讓小英總統在台南衝高票數，更希望在台南六席立委民進黨能揮出全壘打6席全上。

行政院長蘇貞昌（左一)與台南市長黃偉哲(右一）拉起立委參選人郭國文的手，高呼凍蒜...
行政院長蘇貞昌（左一)與台南市長黃偉哲(右一）拉起立委參選人郭國文的手，高呼凍蒜。記者謝進盛/攝影
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