親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
失聯移工成黑戶
政治
軍事
綜合

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

愛吃辣的都知道！名店「大王麻辣乾麵」爆內鬨 父子隔空互嗆

即使小黨也愛台、支持蔡 羅文嘉籲勿投：免浪費

2019-11-10 12:06聯合報 記者黃寅／即時報導

民進黨秘書長羅文嘉上午到台中市太平為尋求連任的立委參選人何欣純助選，他致詞時刻意呼籲民眾，今年的政黨特別多，即使有些小黨感覺它理念似乎與民進黨一致，也愛台灣、也支持蔡英文，但政黨票仍不要投給它，因為若達不到5%就造成浪費。

羅文嘉致詞時刻意提到要民眾注意除了總統和立委票，明年還有1票很重要。他還問現場民眾那一票是什麼，有民眾呼應說「政黨票！」

他進一步說，今年的政黨比4年前更多，如果民眾的票是投給小黨，它的得票沒有超過5%，那「這些票就都不算，都浪費了」但有些人會說，黨黨也愛台灣、也支持蔡英文，那能不能投給小黨？羅文嘉自問自答的說：「不行，因為到達不到5%，就造成浪費！」

羅文嘉說，這次大選民進黨包括不分區立委，目標是57度過半，若未過半，國家又將陷入動盪。他也自曝自己的妻子是太平人，所以特別趕到台中市替何欣純助選。

民進黨中央黨部今在太平舉辦「全國新住民市集」免費請民眾玩遊戲同樂，何欣純還親自吹泡泡與小朋友同樂。

民進黨中央黨部今在太平舉辦「全國新住民市集」免費請民眾玩遊戲同樂，何欣純還親自吹...
民進黨中央黨部今在太平舉辦「全國新住民市集」免費請民眾玩遊戲同樂，何欣純還親自吹泡泡與小朋友同樂。記者黃寅／攝影
分享
民進黨中央黨部今在太平舉辦「全國新住民市集」現場有新住民的傳統舞蹈演出。記者黃寅...
民進黨中央黨部今在太平舉辦「全國新住民市集」現場有新住民的傳統舞蹈演出。記者黃寅／攝影
分享
民進黨秘書長羅文嘉（中）上午到台中市太平為尋求連任的立委參選人何欣純（右二）助選...
民進黨秘書長羅文嘉（中）上午到台中市太平為尋求連任的立委參選人何欣純（右二）助選。記者黃寅／攝影
分享

民進黨羅文嘉何欣純

相關新聞

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

找韓國瑜愛犬「米魯」站台 林金結：選舉別太嚴肅

2019-11-10 12:16

蘇震清莊瑞雄「互換」說 莊瑞雄：一頭霧水

2019-11-10 12:10

為郭國文助選 蘇貞昌：別投政黨上面有「中國」的

2019-11-10 12:08

看誰比較怕！ 朱立倫與楊瓊瓔挑戰斷軌飛車

2019-11-10 10:55

個資被洩 藍委建議韓國瑜提告 要監院立案調查

2019-11-10 10:52

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

離岸風電送彰縣大紅包 藍綠搶功

2019-11-10 00:08

民進黨擬延攬 林亮君：維持無黨籍

2019-11-09 23:51

離岸風電外商回饋彰化縣 蘇貞昌隔空與王惠美爭功？

2019-11-09 23:27

高雄施政被藍營批判 陳菊：如抹黑會用司法保護清白

2019-11-09 19:22

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

蔡總統：民主自由是最寶貴資產 是2020選戰最重大意義

2019-11-09 17:47

邀參選人上台北電台挨批 柯文哲：我最黨政分離

2019-11-09 16:33

搶回議題主導權 陳致中籲蔡「有議題才有熱情」

2019-11-09 16:30

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

倒數第一推薦倒數第二 林佳龍批：「整組壞了了」

2019-11-09 14:08

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

孫大千：民進黨抹黑韓國瑜的本事 秦檜也只能閃邊站

2019-11-09 12:20

影／史上最多人！韓粉擠爆國民黨基隆黨部 藍軍大喊團結

2019-11-09 12:27

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

2019-11-09 20:37

韓國瑜看郭宋配：樂觀其成 我們公平競爭

2019-11-09 15:54

郭國文打敗謝龍介山區卻輸4千票 老農父親披彩帶拚翻轉

2019-11-09 19:56

綠營重砲轟韓國瑜南港豪宅 名嘴：更恐怖的還在後面

2019-11-09 14:35

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

2019-11-09 15:45

如何追到李佳芬？韓國瑜：勤能補拙

2019-11-09 14:06

影／韓國瑜親自做帝王酥 「有一種很奇妙的感覺」

2019-11-09 18:40

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

黃國昌不分區排名呼之欲出 知情人士：會排「這位置」

2019-11-09 16:05

士林三玉宮首次總統參拜 人潮多到隔條街

2019-11-09 20:15

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

韓副手二擇一？ 傳出張善政、李四川

2019-11-09 23:56

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

國民黨不分區立委 文傳會主委證實吳敦義獲推薦

2019-11-09 14:04

送100公斤活豬表支持 嘉義民眾望立委換人做做看

2019-11-09 22:48

小英第一個競總在高雄成立 韓國瑜和藍營老神在在？

2019-11-10 01:03

「西瓜」說後林飛帆和黃偉哲首度碰面了 場面是這樣⋯

2019-11-09 13:51

調查報導／移工黑戶寶寶 2大黑數...官方數據只是冰山一角

2019-11-10 00:40

影／韓國瑜要大家看他的臉 高清無碼版就這張啦

2019-11-09 20:00

台灣如何才能團結？ 賴清德用「鑄劍去除雜質」比喻

2019-11-10 01:32

調查報導／法規漏洞 關鍵2個月...生完小孩趕緊逃

2019-11-10 00:58

戰立院副龍頭及最強菜農 親民黨推政治素人參選

2019-11-09 18:31

蔡總統周六大趕場 「我需要再四年」繼續做改革

2019-11-09 15:32

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

2019-11-10 11:05

北台灣激戰／韓轟綠執政變匈奴 蔡喊「我需要再4年改革」

2019-11-10 00:04

調查報導／逃逸移工 群聚二千公尺野山

2019-11-10 00:55

民進黨不分區爭議 傳蘇震清考慮與莊瑞雄互換

2019-11-10 00:14

13日徵召宋楚瑜選總統？親民黨：只是開全國委員會議

2019-11-09 15:05

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

朱立倫：國民黨不分區名單 下周三定案

2019-11-09 12:45

【即時短評】立法其實很專業 不分區立委怎提名

2019-11-09 23:35

郭宋配？郭台銘語透玄機「你們消息怎麼那麼靈通」

2019-11-10 00:23

郭家軍列民眾黨不分區 柯郭「談好了」

2019-11-10 00:24

影／外傳郭宋配？蔡沁瑜：22號前都有可能

2019-11-09 16:51

林飛帆台南玉井輔選 獲贈「芒果乾」 火力全開批對手

2019-11-09 12:32

新聞眼／加分？互斥？宋楚瑜關鍵拼圖

2019-11-10 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top