即使小黨也愛台、支持蔡 羅文嘉籲勿投：免浪費

2019-11-10 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



民進黨秘書長羅文嘉上午到台中市太平為尋求連任的立委參選人何欣純助選，他致詞時刻意呼籲民眾，今年的政黨特別多，即使有些小黨感覺它理念似乎與民進黨一致，也愛台灣、也支持蔡英文，但政黨票仍不要投給它，因為若達不到5%就造成浪費。

羅文嘉致詞時刻意提到要民眾注意除了總統和立委票，明年還有1票很重要。他還問現場民眾那一票是什麼，有民眾呼應說「政黨票！」

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他進一步說，今年的政黨比4年前更多，如果民眾的票是投給小黨，它的得票沒有超過5%，那「這些票就都不算，都浪費了」但有些人會說，黨黨也愛台灣、也支持蔡英文，那能不能投給小黨？羅文嘉自問自答的說：「不行，因為到達不到5%，就造成浪費！」

羅文嘉說，這次大選民進黨包括不分區立委，目標是57度過半，若未過半，國家又將陷入動盪。他也自曝自己的妻子是太平人，所以特別趕到台中市替何欣純助選。