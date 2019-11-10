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中醫長照活動 林亮君才退時力就與綠委同台

2019-11-10 12:02聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，現場有立冬藥膳湯品，還有耳穴壓豆預防保健等體驗攤位，吸引許多人參觀；民進黨立委何志偉、前天晚上才宣布退出時代力量的北市議員林亮君都到場；針對同台，兩人則表示，這本來就是選區內活動。

媒體詢問何志偉事前知道林亮君會來嗎？何志偉表示，他跟選區議員都有一樣的目標理想，站在一起是很自然的事，地方民眾反映的、陳情的、爭取的，我們都一條心；我們沒有要故意營造團結，而是真的團結；雖然林退黨的想法他無法代為發言，但他相信自己與林的目標想法是一樣的，在地子弟共同努力。

林亮君則表示，她也沒有突然出現，這是政府與中醫師公會在選區內辦理的長照活動，她與何志偉在大同區選區一天都會遇到好幾次，她一直都給予為本土力量努力的人加油，相信本土力量一直都很團結，「那就一起努力吧。」

2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，民進黨立委何志偉、...
2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，民進黨立委何志偉、前天晚上才宣布退出時代力量的北市議員林亮君也到場同台。記者翁浩然／攝影
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2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，現場有立冬藥膳湯品...
2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，現場有立冬藥膳湯品，還有耳穴壓豆預防保健、中醫諮詢等體驗攤位，吸引許多人參觀體驗。記者翁浩然／攝影
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2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，現場有立冬藥膳湯品，還有耳穴壓豆預防保健、中醫諮詢等體驗攤位，吸引許多人參觀體驗。記者翁浩然／攝影
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2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，現場有立冬藥膳湯品，還有耳穴壓豆預防保健、中醫諮詢等體驗攤位，吸引許多人參觀體驗。記者翁浩然／攝影
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2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，民進黨立委何志偉、...
2019中醫藥長照服務嘉年華今天上午在大同區永樂市場廣場登場，民進黨立委何志偉、前天晚上才宣布退出時代力量的北市議員林亮君也到場同台。記者翁浩然／攝影
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2020選舉民進黨時代力量中醫何志偉2020選舉台北市立委

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