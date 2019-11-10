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看誰比較怕！ 朱立倫與楊瓊瓔挑戰斷軌飛車

2019-11-10 10:55聯合報 記者陳秋雲／即時報導

新北市前市長朱立倫假日輔選當「母雞」一早來到后里麗寶樂園，與立委擬參選人楊瓊瓔一同搭麗寶致命「搶救地心」斷軌雲霄飛車，最高從16層樓俯衝而下，兩人同時閉眼，楊瓊瓔狂喊、朱則緊閉嘴唇，結束後兩人開玩笑「同手同腳」下樓。

麗寶樂園搶救地心，飛車會爬升到最頂端，並且軌道分裂垂直停留，再一口氣衝入地面，非常刺激。最大高度35公尺約16樓，

最高時速90公里丶重力加速度3.5g。兩人都是第一次搭，朱立倫原要求媒體記者「一個都不能跑」最後還是跑光光。

朱立倫與楊瓊瓔表示，選斷軌飛車就表示要挑戰自我丶突破極限，有勇氣面對各種挑戰。

結束後，記者問「誰叫比較大聲？」楊瓊瓔秒答「當然是我！」朱立倫則説「我沒有叫啊！」不過他很佩服「剛開始」楊瓊瓔好興致，飛車在高處時幫他介紹后里風光「很勇敢！」到斷軌時就只聽到楊瓊瓔的叫聲了！

朱立倫今天陪楊瓊瓔搭斷軌飛車，陪李中騎單車，下午與江啟臣逛花海。

朱立倫（右）與楊瓊瓔看「搶救地心」兩人看得合不攏嘴。記者陳秋雲／攝影
朱立倫（右）與楊瓊瓔看「搶救地心」兩人看得合不攏嘴。記者陳秋雲／攝影
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新北市長前市長朱立倫與立委擬參選人楊瓊瓔搭「搶救地心」從知名的斷軌俯衝而下。記者...
新北市長前市長朱立倫與立委擬參選人楊瓊瓔搭「搶救地心」從知名的斷軌俯衝而下。記者陳秋雲／攝影
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楊瓊瓔朱立倫麗寶樂團

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