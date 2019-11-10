個資被洩 藍委建議韓國瑜提告 要監院立案調查
2019-11-10 10:52
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
國民黨立院黨團質疑，國家機器洩國民黨提名總統參選人個資，蔡政府敢立案抓鬼嗎？國民黨團建議韓國瑜團隊依個人資料保護法第41條規定提出告訴，要求監察院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保民眾個資保護權益。
國民黨團總召曾銘宗、首席副書記陳宜民、副書記長童惠珍今早舉行「國家機器洩韓個資 蔡政府敢立案抓鬼？」記者會，從前台中市長胡志強病例到韓國瑜購屋資訊外洩，懷疑有國家機器介入。
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國民黨團質疑，台肥洩漏交易詳細資料及存證信函等相關個資，違反「個人資料保護法」相關規定。
黨團總召曾銘宗質疑，台肥雖然已經民營化，但最大股東是農委會，台肥董事長由農委會派任，讓人懐疑政府機器已經介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，刻意操作單純的房子買賣事件，俾利抹黑韓國瑜形象，也移轉當前學貸免利息失分焦點。
他質疑，台肥違反個人資料保護法第20條相關規定，建議韓國瑜團隊依個人資料保護法第41條規定提出告訴，釐清事實真相。建立一個範例，避免侵害個資案件不斷發生，保障人民個資保護的基本權利。
黨團表示，韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及業主台肥公司持有，韓國瑜自然合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。結果財政部發了二次新聞稿澄清，用字遣詞如無的放矢等刻意誇張，兇狠無比，讓人質疑是戒嚴時期嗎？要演給蔡英文看嗎？財政部是國家機器依法應受民眾監督，韓國瑜權利受到傷害，提出質疑理由正當，依法有據。
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