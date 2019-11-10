影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



基隆市長林右昌今天陪台中市立委洪慈庸在台中市大雅區掃街拜票，被問到他減重有成，是否和韓國瑜日前提到「白白胖胖」有關，林右昌說，總統候選人不應耍嘴皮子，要談國政，他反說「白白胖胖應該像連戰，馬英九」。

林右昌今天早上陪立委洪慈庸到大雅區永興宮參拜並拜票，媒體先問他以前體重和現在相比，明顯變瘦，林右昌說，當市長每天行程很滿，沒時間吃飯，有時中午沒吃，到晚上8點，有時到10點才吃，等於吃消夜，當然會胖，也沒時間運動；他說最近起床先運動30分鐘，晚上睡覺前再運動，注意吃，2個月內大概瘦8到9公斤。

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