柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都做怎麼做的了？只要智商超過70的，每一條拿出來講都有意義，合起來就是鬼扯。他並指民進黨要分清批評和罵，不要做壞事還不准人家講。對國民黨主席吳敦義「被動」列不分區安全名單及總統參選人韓國瑜「匈奴說」，他憋笑不回應。

柯文哲今天一早到新北市三重區重新橋下觀光市集，陪民眾黨提名立委參選人李旻蔚拜票，受到民眾熱烈歡迎，雖有挺綠民眾在旁嗆聲「騙子又來了」，但2人被大批媒體簇擁，並未聽到，也無法確定嗆聲對象是柯或李。

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柯文哲掃街前受訪說，民眾黨對不分區名單提出海選策略，優點是可以向各方徵才，比較不會有同溫層、鏡子裡面找人的缺點；但缺點是政治上講究團隊，有效整合優點就會發揮，否則就會變成缺點，需要時間磨合。他曾徵詢台北市勞動局長賴香伶，「我給她一些時間思考看看」。

國民黨主席吳敦義「被動」接受推薦列入不分區安全名單，記者詢問柯文哲是否認為吳敦義自肥。柯文哲憋笑咳了一聲後，忍不住笑了出來，想發言時又忍住二度失笑，接著連續清了2次喉嚨說「好啦好啦這好事」。

至於國民黨總統參選人韓國瑜昨天在基隆批民進黨是匈奴，掠奪完資源就走。柯文哲再度失笑，喃喃自語說「不是，他實在是廣告界的奇才，可是成吉思汗也是匈奴，我沒什麼意見，政治口水嘛」！

蔡英文總統競選連任辦公室文宣群副執行長林鶴明指許多柯粉都挺民進黨，但柯文哲卻老是罵民進黨，讓林不了解這是什麼策略。柯文哲說，批評跟罵不一樣，像印花稅一下抽掉49億，要地方怎麼辦？做壞事被指出來，就說是罵，這就是民進黨目前的心態，現在慶富案、私菸案現在辦的怎麼樣？

他進一步說，基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭和汐民線都要做，怎麼做的了？「老實講你只要智商超過70的，每一條拿出來講都有意義，合起來就是鬼扯，批評跟罵是不一樣的，要思考是否是真的」。

親民黨主席宋楚瑜將第5度挑戰號參選總統，記者詢問是否可能影響民眾黨選情。柯文哲說，學術上有個混沌理論，是說每個因素丟下去，會產生什麼效果落差，一開始都難以預測。他對宋參選不感到錯愕，「情報說他八成以上會選」。

而台北市議員高嘉瑜參選立委，卻指「總統候選人可以考慮關回陳水扁」，要扁想被特赦「就去求韓國瑜」；扁迷與「一邊一國黨」聲稱要下架高回擊。