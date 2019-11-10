親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
失聯移工成黑戶
政治
軍事
綜合

獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都做怎麼做的了？只要智商超過70的，每一條拿出來講都有意義，合起來就是鬼扯。他並指民進黨要分清批評和罵，不要做壞事還不准人家講。對國民黨主席吳敦義「被動」列不分區安全名單及總統參選人韓國瑜「匈奴說」，他憋笑不回應。

柯文哲今天一早到新北市三重區重新橋下觀光市集，陪民眾黨提名立委參選人李旻蔚拜票，受到民眾熱烈歡迎，雖有挺綠民眾在旁嗆聲「騙子又來了」，但2人被大批媒體簇擁，並未聽到，也無法確定嗆聲對象是柯或李。

柯文哲掃街前受訪說，民眾黨對不分區名單提出海選策略，優點是可以向各方徵才，比較不會有同溫層、鏡子裡面找人的缺點；但缺點是政治上講究團隊，有效整合優點就會發揮，否則就會變成缺點，需要時間磨合。他曾徵詢台北市勞動局長賴香伶，「我給她一些時間思考看看」。

國民黨主席吳敦義「被動」接受推薦列入不分區安全名單，記者詢問柯文哲是否認為吳敦義自肥。柯文哲憋笑咳了一聲後，忍不住笑了出來，想發言時又忍住二度失笑，接著連續清了2次喉嚨說「好啦好啦這好事」。

至於國民黨總統參選人韓國瑜昨天在基隆批民進黨是匈奴，掠奪完資源就走。柯文哲再度失笑，喃喃自語說「不是，他實在是廣告界的奇才，可是成吉思汗也是匈奴，我沒什麼意見，政治口水嘛」！

蔡英文總統競選連任辦公室文宣群副執行長林鶴明指許多柯粉都挺民進黨，但柯文哲卻老是罵民進黨，讓林不了解這是什麼策略。柯文哲說，批評跟罵不一樣，像印花稅一下抽掉49億，要地方怎麼辦？做壞事被指出來，就說是罵，這就是民進黨目前的心態，現在慶富案、私菸案現在辦的怎麼樣？

他進一步說，基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭和汐民線都要做，怎麼做的了？「老實講你只要智商超過70的，每一條拿出來講都有意義，合起來就是鬼扯，批評跟罵是不一樣的，要思考是否是真的」。

親民黨主席宋楚瑜將第5度挑戰號參選總統，記者詢問是否可能影響民眾黨選情。柯文哲說，學術上有個混沌理論，是說每個因素丟下去，會產生什麼效果落差，一開始都難以預測。他對宋參選不感到錯愕，「情報說他八成以上會選」。

而台北市議員高嘉瑜參選立委，卻指「總統候選人可以考慮關回陳水扁」，要扁想被特赦「就去求韓國瑜」；扁迷與「一邊一國黨」聲稱要下架高回擊。

柯文哲對此嘆氣表示「高嘉瑜年輕啦」，他表示，曾和高討論過「其實阿扁…2016年小英上來是最好的時機」，他認為政治問題不能用法律解決，應該用政治解決政治問題，這個問題早晚要處理掉，「我常說台灣一直不是個法治國家，保外就醫怎麼會是這樣？台灣不是正常國家 」。他認為年輕一輩有年輕一輩想法，台灣用年齡分，有兩個世界，代溝、思想差異很大。

民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）一早陪新北立委第3選區參選人李旻蔚（左）到三重區...
民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）一早陪新北立委第3選區參選人李旻蔚（左）到三重區重新橋觀光市場拜票。記者施鴻基／攝影
分享
民眾黨主席、台北市長柯文哲要民進黨分清楚批評和罵，不要做壞事還不准人家講。記者施...
民眾黨主席、台北市長柯文哲要民進黨分清楚批評和罵，不要做壞事還不准人家講。記者施鴻基／攝影
分享

柯文哲基隆輕軌韓國瑜民眾黨賴香伶吳敦義私菸宋楚瑜2020選舉2020不分區立委

相關新聞

離岸風電送彰縣大紅包 藍綠搶功

2019-11-10 00:08

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

民進黨擬延攬 林亮君：維持無黨籍

2019-11-09 23:51

離岸風電外商回饋彰化縣 蘇貞昌隔空與王惠美爭功？

2019-11-09 23:27

高雄施政被藍營批判 陳菊：如抹黑會用司法保護清白

2019-11-09 19:22

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

蔡總統：民主自由是最寶貴資產 是2020選戰最重大意義

2019-11-09 17:47

邀參選人上台北電台挨批 柯文哲：我最黨政分離

2019-11-09 16:33

搶回議題主導權 陳致中籲蔡「有議題才有熱情」

2019-11-09 16:30

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

倒數第一推薦倒數第二 林佳龍批：「整組壞了了」

2019-11-09 14:08

孫大千：民進黨抹黑韓國瑜的本事 秦檜也只能閃邊站

2019-11-09 12:20

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

影／史上最多人！韓粉擠爆國民黨基隆黨部 藍軍大喊團結

2019-11-09 12:27

韓國瑜看郭宋配：樂觀其成 我們公平競爭

2019-11-09 15:54

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

2019-11-09 20:37

郭國文打敗謝龍介山區卻輸4千票 老農父親披彩帶拚翻轉

2019-11-09 19:56

綠營重砲轟韓國瑜南港豪宅 名嘴：更恐怖的還在後面

2019-11-09 14:35

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

2019-11-09 15:45

郭宋配角逐大位？韓國瑜：總統請支持全台灣最黑的男人

2019-11-09 11:16

如何追到李佳芬？韓國瑜：勤能補拙

2019-11-09 14:06

台中第2選區 陳柏惟挑戰顏寬恒選況激烈

2019-11-09 11:08

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

影／韓國瑜親自做帝王酥 「有一種很奇妙的感覺」

2019-11-09 18:40

黃國昌不分區排名呼之欲出 知情人士：會排「這位置」

2019-11-09 16:05

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

士林三玉宮首次總統參拜 人潮多到隔條街

2019-11-09 20:15

國民黨不分區立委 文傳會主委證實吳敦義獲推薦

2019-11-09 14:04

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

送100公斤活豬表支持 嘉義民眾望立委換人做做看

2019-11-09 22:48

「西瓜」說後林飛帆和黃偉哲首度碰面了 場面是這樣⋯

2019-11-09 13:51

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

小英第一個競總在高雄成立 韓國瑜和藍營老神在在？

2019-11-10 01:03

郭宋配？ 藍營諷：中華民國派和贊同一國兩制怎合

2019-11-09 12:00

韓副手二擇一？ 傳出張善政、李四川

2019-11-09 23:56

【即時短評】炒選情可以 但郭台銘別當放羊孩子

2019-11-09 12:05

影／韓國瑜要大家看他的臉 高清無碼版就這張啦

2019-11-09 20:00

調查報導／移工黑戶寶寶 2大黑數...官方數據只是冰山一角

2019-11-10 00:40

戰立院副龍頭及最強菜農 親民黨推政治素人參選

2019-11-09 18:31

台灣如何才能團結？ 賴清德用「鑄劍去除雜質」比喻

2019-11-10 01:32

調查報導／法規漏洞 關鍵2個月...生完小孩趕緊逃

2019-11-10 00:58

蔡總統周六大趕場 「我需要再四年」繼續做改革

2019-11-09 15:32

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

調查報導／逃逸移工 群聚二千公尺野山

2019-11-10 00:55

13日徵召宋楚瑜選總統？親民黨：只是開全國委員會議

2019-11-09 15:05

北台灣激戰／韓轟綠執政變匈奴 蔡喊「我需要再4年改革」

2019-11-10 00:04

【即時短評】立法其實很專業 不分區立委怎提名

2019-11-09 23:35

民進黨不分區爭議 傳蘇震清考慮與莊瑞雄互換

2019-11-10 00:14

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

影／外傳郭宋配？蔡沁瑜：22號前都有可能

2019-11-09 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top