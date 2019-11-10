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台灣如何才能團結？ 賴清德用鑄劍去除雜質」比喻

2019-11-10 01:32聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

行政院前院長賴清德9日到高雄為高雄市第7選區（鳳山）民進黨立委參選人許智傑站台時表示，台灣因為國家認同不一樣，致使都無法達到最後的團結，這要用選舉、用一票又一票民主的洗禮選擇台灣優先這條路線，像鑄劍一樣，把「雜質」都打除，剩下台灣優先這條路，到最後，台灣一定可以團結。

賴清德說，鳳山是台灣民主的聖地，他有一些觀察要和大家分享。

他表示，台灣是一個很好的寶島，是一個在國際上受肯定民主自由人權的國家，但可惜，因為國家認同不一樣，致使都無法做最後的團結，這實在很可惜 在此情況下，我們只有很堅定的去打造團結的偉大工程。

要如何打造？他說，就是經由每一次的選舉，用一票又一票民主的洗禮，選擇台灣優先這條路線，走在台灣優先這條路上的候選人，我們給予支持，如果依靠中國、要看中國「頭面」的候選人，就放棄，一次篩過一次，就像打鐵一樣，像鑄劍一樣，一槌又一槌，把雜質都打除，剩下台灣優先這條路線，到最後，台灣一定可以團結。

他表示，台灣只要團結，一定可以更加富強，在國際上更加有競爭力，我們在這個島嶼、在這個國家居住，就可以幸福過日子。

他對鳳山的選民喊出「台派」大團結，並說現在蔡英文總統最重要的理念，是要和我們站在一起，守護台灣的主權，維護台灣民主自由和人權，絕對不接受一國兩制，拒絕接受一個中國的原則；所以明年1月11日一定要去投票，總統票投給蔡英文，立委票支持民進黨立委參選人。

行政院前院長賴清德（前左）9日到高雄為高雄市第7選區（鳳山）民進黨立委參選人許智...
行政院前院長賴清德（前左）9日到高雄為高雄市第7選區（鳳山）民進黨立委參選人許智傑（前右）站台，就「團結」提出看法。記者楊濡嘉／攝影
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