離岸風電外商回饋彰化縣 蘇貞昌隔空與王惠美爭功？

2019-11-09 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



行政院長蘇貞昌今天到彰化縣說，他是來送大紅包，就是離岸風電的北歐外商要動工前先送3年3.3億元給彰化縣，讓1.6萬名學生營養午餐費吃免錢，開始發電後再送每年3億元，除了蔡英文總統有先進的能源政策，也要感謝立委洪宗熠「怗怗」在爭取。

彰化縣長王惠美回應說，很感謝4家彰化離岸風電商配合她的縣政理念，答應從明年起3年，每年共同回饋1.1億元，贊助沿海6鄉鎮、45所的國中、小學童的營養午餐。目前彰化國中小1年免費營養午餐費用高達8億多元，除沿海6鄉鎮以外，還有20個鄉鎮市，經費仍需7億多元，對縣府財政仍是沈重的負擔。

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王惠美說，「既然蘇院長那麼關心彰化的國中小營養午餐，剩下的7億多就拜託蘇院長幫忙補好補滿，洪立委的選區除沿海的2個鄉鎮外，還有8個鄉鎮沒有被補助到，也請洪立委幫忙爭取，希望他們能說到做到。」

王惠美說，縣府去年曾多次向行政院爭取回饋，也曾向蔡英文總統當面爭取，都沒下文，是她上任後堅持離岸風電一定要有回饋，否則她無法向縣民交代；今年5月間，經濟部長沈榮津到彰化縣跟她當面溝通後，才訂定「國有不動產設置再生能源發電設備收益提撥辦法」，9月20日公告實施，每年的6億元租金是中央、縣府各50%，即3億元。

蘇貞昌、副院長陳其邁及勞動部長許銘春今天到溪湖1家餐廳，參加彰化縣小英姐妹會及新住民後援會成立大會，也為競選連任的立委洪宗熠站台助選。蘇貞昌說，前晚他還在行政辦公，今天一早搭飛機趕來彰化，這樣誠意夠不夠，引起台下1 千多名群眾熱烈鼓掌。

洪宗熠說，他曾贈送彰化肉酥給立委蘇巧慧，後來蘇巧慧告訴他「我把彰化肉酥帶回家，我爸爸（蘇貞昌）非常喜歡吃飯團包肉酥，對彰化肉酥讚不絕口」，所以今天特地買彰化肉酥當伴手禮送給蘇院長。