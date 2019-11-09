選戰倒數2個月又2天 台東藍綠組織動員戰鬥就位

2019-11-09 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



距明年總統大選及立委改選投票，倒數只剩選戰倒數2個月又2天，台東藍綠組織動員戰鬥就位；民進黨今天下午成立小英台東縣姊妹會及新住民後援會，總統府秘書長陳菊出席籲選民給小英連任機會，也給台灣民主機會；國民黨昨天晚間在台東縣黨部辦理「2020總統及立委選舉提名同志的懇託會」呼籲選民一同「下架英系立委及下架小英王朝」。

國民黨昨天晚間在台東縣黨部舉辦「2020總統及立委選舉提名同志懇託會」，前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴、縣黨部主委吳秀華帶著與會者拿著手板，高呼「下架英系立委」、「下架小英王朝」，現場氣氛高昂，與會者士氣高亢，特別是見到黃健庭以「神秘嘉賓」身分出現，更讓許多黨員振奮。

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黃健庭說，這次輔選團隊由縣長饒慶鈴、議長吳秀華擔綱，這就是國民黨的世代交替，他感到很驕傲、很開心。他說，總統輔選在台東比較不擔心，因民進黨這三年「完全執政、完全腐敗」，民眾感受最深，他呼籲台東民眾全力相挺韓國瑜、張志明。

饒慶鈴說，很感謝去年底大家對她的支持，這次她要再次地拜託大家用力來拉票，幫助韓國瑜順利選上總統，也讓國民黨台東三位立委參選人都當選，用選票來下架民進黨。

民進黨今天下午集結台東外配協會等民間社團，成立小英台東縣姊妹會及新住民後援會，並請來總統府秘書長陳菊為幹部頒發證書；在場近400位台東各界婦女代表齊聲高呼「小英凍蒜」、「劉櫂豪凍蒜」、「陳瑩凍蒜」震天價響，氣勢雄壯。

劉櫂豪說，小英當總統真的很認真，他陪著蔡英文出訪太平洋友邦馬紹爾時，蔡總統為了準備與南太平洋國家的女性領袖共同討論世界氣候變遷的議題，相信這些資料她在國內都看過好多次，但是開會當天中午，她還是認真的看資料，吃泡麵，這麼用心的總統，大家一定要支持她連任。