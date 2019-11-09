蘇貞昌題「關心台灣」燈籠 也關心陳秀寶立委選情

2019-11-09 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



行政院長蘇貞昌今（9）日下午為民進黨彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委參選人陳秀寶輔選，拉抬聲勢。蘇貞昌說，民進黨執政做到了許多過去做不到的改革，最重要的是要有立法院的支持，如果陳秀寶可以當選，不只國家的改革可以繼續，彰化的建設也才可以連成一氣。

蘇貞昌六年前為了宣導反核到鹿港時，特別到國寶級燈藝大師吳敦厚的燈舖拜訪，當時吳敦厚贈送了自製燈籠給蘇貞昌，只是吳敦厚已在兩年前仙逝。蘇貞昌今天再度造訪燈舖，吳敦厚之子吳怡德也特別準備了兩個燈籠，讓蘇貞昌題上「關心台灣」，另外一個「當選」燈籠則是讓陳秀寶寫下自己名字，分送他們。吳怡德表示，燈也代表著光明，希望台灣未來能夠更發光，也祝福陳秀寶能夠順利當選。

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陳秀寶隨後帶著蘇貞昌一同逛鹿港老街，特別介紹鹿港隘門的歷史故事，許多民眾看到蘇貞昌出現，熱情上前要求與蘇貞昌拍照，短短300公尺路程就走了將近10分鐘。有一位捏麵人老師，得知蘇貞昌要來掃街，特別捏了一個「電火球人偶」送給蘇貞昌。

結束老街行程後，蘇貞昌趕到和美營埔福德宮參拜。蘇致詞時強調，民進黨執政做到了許多過去做不到的改革。這一切，最重要的是要有立法院的支持，如果陳秀寶可以當選，不只國家的改革可以繼續，彰化的建設也才可以連成一氣。