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蘇貞昌題「關心台灣」燈籠 也關心陳秀寶立委選情

2019-11-09 20:54聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

行政院長蘇貞昌今（9）日下午為民進黨彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委參選人陳秀寶輔選，拉抬聲勢。蘇貞昌說，民進黨執政做到了許多過去做不到的改革，最重要的是要有立法院的支持，如果陳秀寶可以當選，不只國家的改革可以繼續，彰化的建設也才可以連成一氣。

蘇貞昌六年前為了宣導反核到鹿港時，特別到國寶級燈藝大師吳敦厚的燈舖拜訪，當時吳敦厚贈送了自製燈籠給蘇貞昌，只是吳敦厚已在兩年前仙逝。蘇貞昌今天再度造訪燈舖，吳敦厚之子吳怡德也特別準備了兩個燈籠，讓蘇貞昌題上「關心台灣」，另外一個「當選」燈籠則是讓陳秀寶寫下自己名字，分送他們。吳怡德表示，燈也代表著光明，希望台灣未來能夠更發光，也祝福陳秀寶能夠順利當選。

陳秀寶隨後帶著蘇貞昌一同逛鹿港老街，特別介紹鹿港隘門的歷史故事，許多民眾看到蘇貞昌出現，熱情上前要求與蘇貞昌拍照，短短300公尺路程就走了將近10分鐘。有一位捏麵人老師，得知蘇貞昌要來掃街，特別捏了一個「電火球人偶」送給蘇貞昌。

結束老街行程後，蘇貞昌趕到和美營埔福德宮參拜。蘇致詞時強調，民進黨執政做到了許多過去做不到的改革。這一切，最重要的是要有立法院的支持，如果陳秀寶可以當選，不只國家的改革可以繼續，彰化的建設也才可以連成一氣。

福德宮主委則特別致贈蘇貞昌及陳秀寶廟方特製的銀錠，蘇貞昌說，他一定要帶回去給蔡總統，因為有福德正神的加持，明年1月11日一定「贏定」！

國寶級燈藝大師吳敦厚之子吳怡德（左1）分別贈送兩個燈籠給蘇貞昌與陳秀寶，蘇貞昌題...
國寶級燈藝大師吳敦厚之子吳怡德（左1）分別贈送兩個燈籠給蘇貞昌與陳秀寶，蘇貞昌題上「關心台灣」，另外一個「當選」燈籠則是讓陳秀寶寫下自己名字。照片／陳秀寶競選總部提供
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行政院長蘇貞昌由民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶陪同，拜訪國寶級燈藝大師吳敦...
行政院長蘇貞昌由民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶陪同，拜訪國寶級燈藝大師吳敦厚的燈舖拜訪，由吳敦厚之子吳怡德特別準備了兩個燈籠，分別讓蘇貞昌與陳秀寶題字。照片／陳秀寶競選總部提供
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行政院長蘇貞昌陪同民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶到國寶級燈藝大師吳敦厚的燈...
行政院長蘇貞昌陪同民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶到國寶級燈藝大師吳敦厚的燈舖拜訪票。照片／陳秀寶競選總部提供
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行政院長蘇貞昌陪同民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶到鹿港老街拜票，有一位捏麵...
行政院長蘇貞昌陪同民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶到鹿港老街拜票，有一位捏麵人老師，得知蘇貞昌要來掃街，特別捏了一個「電火球人偶」送給蘇貞昌。照片／陳秀寶競選總部提供
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蘇貞昌鹿港民進黨

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