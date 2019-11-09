小英的LINE好友人數 躍居國內政治人物首位

2019-11-09 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



距離2020總統大選開放登記只剩一周，蔡英文總統連任競選辦公室稍早表示，小英總統官方LINE@好友人數日前突破61萬大關，成為台灣LINE好友人數最多的政治人物。小英總統官方LINE@今天再推出「VIP排行榜」，公布LINE友的「辣度」排名，預計在選前兩個月，加足火力搶攻社群聲量。

根據記者長期觀察，在上半年，蔡總統的官方LINE@好友人數，遠遠落後國民黨總統參選人韓國瑜。不過，蔡總統的官方LINE@好友人數，在過去幾個月，急起直追，反觀韓國瑜，雖有成長，但速率有點緩慢。最近幾周，蔡總統不但超越韓國瑜，而且已拉開差距超過一萬人數以上。

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蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文總統官方LINE@於6月推出「VIP系統」，只要邀請好友、分享文章，或是時常傳訊息給小英加油打氣，即會自動計算積分，積分越高就表示你是越辣的辣台派。另外，只要LINE友邀請越多好友、參加辣台派開講等活動，也可得到活動限定徽章，LINE友還能點開徽章圖鑑，查詢尚未得到的徽章。

廖泰翔說，包含組織系統的志工訓練，後援會成立活動等，也都持續的整合線上與線下活動，許多志工在參加完志工訓練後，還會獲得私人的小英感謝訊息，讓參加民眾大感窩心。

廖泰翔指出，今天再度推出「排行榜」功能，小英的LINE友將會看到辣度前30名的辣台派，以及自己目前的排名，勢必又掀起一波熱潮。「VIP排行榜」上線後，因同時湧入人數過多，許多LINE友一度無法進入頁面，經維修後目前已恢復正常。