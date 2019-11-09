士林三玉宮首次總統參拜 人潮多到隔條街

2019-11-09 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



蔡英文總統晚間到士林，先後替現任立委吳思瑤、何志偉輔選。替吳思瑤輔選時，蔡英文約晚間7點半到三玉宮參拜，吸引了非常多支持者到場，人潮多到天玉宮外塞不下，隔著天母東路在對面熱情支持，主持人祝福兩位「辣台妹」高票連任。

蔡英文致詞時，展現親和力，開玩笑說三玉宮的主委相當緊張，致詞時還拿小抄，也讓她緊張起來，她說，天母是她熟悉的地方，因為她哥哥是榮總的醫生，全家都在榮總看病，當總統之後，也在這裡做健康檢查。

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三玉宮過去經常經過，很抱歉沒有進來拜一下，今天有機會來看看三玉宮歷史，見到所有委員，真的很高興；過去進進出出很少看見人，「我以為天母的人都躲在房子裡」，沒想到今天會看見這麼多人，讓不少支持者笑開懷。

蔡英文說，她會一直來吳思瑤的場站台，是因為她在選總統，很多後援會都是吳思瑤幫忙，天母北投選區擁擠，突然跑出很多候選人，但是真正努力耕耘地方，跟地方站在一起，就是吳思瑤，要站出來相挺，向支持者大力催票。

蔡英文也宣揚3年多來的政績與經濟逆勢上升的景況，她強調，人才是下一個世代競爭最重要的資產，我們告訴全世界，守住民主的決心非常強，世界也相信台灣是開放民主的地方，是文明發展最重要的元素，台灣已經具備這要件，也有愈來愈多外資、台商投資台灣。

而吳思瑤說，小英總統是有史以來第一位中華民過總統來天玉宮餐參拜，她也不時向對面的朋友揮揮手，說主持這麼多場，這場最讓她感動，人山人海，還有這麼多人擠不進來，非常的團結。