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海選是烏合之眾？ 柯文哲：不得不把蔡壁如調進不分區

高雄施政被藍營批判 陳菊：如抹黑會用司法保護清白

2019-11-09 19:22聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

總統府祕書長陳菊今天到高雄市為民進黨立委參選人賴瑞隆、許智傑助選，對於她當高雄市長時的許多施政在國民黨籍市長韓國瑜當市長之後被藍營批評，陳菊說任何的指控批評要有證據，拿出證據來的，歡迎去向檢調做任何的檢舉，但如果是抹黑，會用司法來保護自己和團隊的清白。

陳菊說她關心高雄，理所當然；高雄是她後半生住的地方，她從年輕到現在，付出多少青春歲月看高雄的轉變，因此很關心高雄，相信高雄市民會跟她站在一起。

媒體問現任市長及團隊對她及之前的團隊多所批評，陳菊說，前任市長對現任市長，只有祝福，不便說什麼；對於前市府團隊的批評指教，她和團隊都必須接受公開嚴格的監督，她對她的團隊很有信心；任何的指控批評要有證據，拿出證據來的，歡迎去向檢調做任何的檢舉，但如果是抹黑，會用司法來保護自己和團隊的清白。

對於高雄藍營的批評，總統府祕書長陳菊說，如果是抹黑，會用司法來保護自己和團隊的清...
對於高雄藍營的批評，總統府祕書長陳菊說，如果是抹黑，會用司法來保護自己和團隊的清白。記者楊濡嘉／攝影
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陳菊高雄市韓國瑜

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