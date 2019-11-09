洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館 承諾全力協助龍崎地方發展

2019-11-09 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



國民黨台南市立委參選人洪秀柱，下午與前台北縣長周錫瑋到台南市龍崎區竹炭故事館，了解當地特有的竹炭產業以及相關產銷現況。全台300多個農會，只有龍崎有提煉竹炭的技術，竹炭可說是龍崎的代表，也讓原本已無用武之地的竹子，運用「竹金」再現新商機。

洪秀柱肯定龍崎農會的用心，從國際市場的脈動，發現了竹炭潛在的商機，並開始從國外引進技術，用竹炭帶動了龍崎的發展。

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故事館展示的竹炭產品琳瑯滿目，竹醋液、竹炭棉被、健康襪、還有各式洗滌、保養用品，還有竹炭冰淇淋，洪秀柱品嘗後稱讚口感一級棒。

農會秘書董永章講解竹炭業發展，洪秀柱表示，感受龍崎有那麼好的天然資源，加上獨創的技術，不管是小黑蚊剋星「竹醋液」，還是天然的洗滌用品，甚至除臭去味效果極佳的竹炭衣襪等，都應該努力協助幫忙打開銷售通路。

洪秀柱挑選了幾樣明星產品，並品嘗好吃的竹炭冰淇淋，她呼籲各地民眾如果有到台南，一定記得要來龍琦走走，感受當地特有的產品及文化。