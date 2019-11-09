親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

海選是烏合之眾？ 柯文哲：不得不把蔡壁如調進不分區

洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館 承諾全力協助龍崎地方發展

2019-11-09 18:42聯合報 記者周宗禎／即時報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，下午與前台北縣長周錫瑋到台南市龍崎區竹炭故事館，了解當地特有的竹炭產業以及相關產銷現況。全台300多個農會，只有龍崎有提煉竹炭的技術，竹炭可說是龍崎的代表，也讓原本已無用武之地的竹子，運用「竹金」再現新商機。

洪秀柱肯定龍崎農會的用心，從國際市場的脈動，發現了竹炭潛在的商機，並開始從國外引進技術，用竹炭帶動了龍崎的發展。

故事館展示的竹炭產品琳瑯滿目，竹醋液、竹炭棉被、健康襪、還有各式洗滌、保養用品，還有竹炭冰淇淋，洪秀柱品嘗後稱讚口感一級棒。

農會秘書董永章講解竹炭業發展，洪秀柱表示，感受龍崎有那麼好的天然資源，加上獨創的技術，不管是小黑蚊剋星「竹醋液」，還是天然的洗滌用品，甚至除臭去味效果極佳的竹炭衣襪等，都應該努力協助幫忙打開銷售通路。

洪秀柱挑選了幾樣明星產品，並品嘗好吃的竹炭冰淇淋，她呼籲各地民眾如果有到台南，一定記得要來龍琦走走，感受當地特有的產品及文化。

洪秀柱說，龍崎人口老化、青壯外移問題嚴重，如何透過產銷的規劃，讓青年創意行銷團隊可以有在地發展機會，甚至拓展城市觀光，都是在地重要課題，並幫助龍崎特色實質向下扎根，發展在地商機，「不管選舉結果如何，都會努力幫助龍崎發展」。

洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，承諾全力協助龍崎地方發展。圖／洪秀柱辦公室提供
洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，承諾全力協助龍崎地方發展。圖／洪秀柱辦公室提供
分享
洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，承諾全力協助龍崎地方發展。圖／洪秀柱辦公室提供
洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，承諾全力協助龍崎地方發展。圖／洪秀柱辦公室提供
分享
洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，品嘗竹炭冰淇淋。圖／洪秀柱辦公室提供
洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館，品嘗竹炭冰淇淋。圖／洪秀柱辦公室提供
分享

洪秀柱冰淇淋

相關新聞

高雄施政被藍營批判 陳菊：如抹黑會用司法保護清白

2019-11-09 19:22

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

蔡總統：民主自由是最寶貴資產 是2020選戰最重大意義

2019-11-09 17:47

邀參選人上台北電台挨批 柯文哲：我最黨政分離

2019-11-09 16:33

搶回議題主導權 陳致中籲蔡「有議題才有熱情」

2019-11-09 16:30

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題

2019-11-09 02:25

東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場

2019-11-09 02:22

時力退黨風波唯一狀況外 鄭秀玲盼多關心政策

2019-11-09 01:54

觀察站／出走成常態 時代力量何去何從

2019-11-09 00:41

時代力量再地震 林亮君、吳崢退黨

2019-11-09 00:37

總統府私菸案 藍黨團點名陳菊下台負責

2019-11-09 00:30

62危橋改建 蘇揆允中央負擔 地方盼「說到做到」

2019-11-09 00:17

林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道

2019-11-08 21:55

林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福

2019-11-08 21:47

時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

2019-11-08 20:51

高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

2019-11-08 20:45

蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？

2019-11-08 20:16

吳敦義喝酒臉紅不適 洪秀柱：大家要同情啊

2019-11-08 20:13

蘇揆全額補助危橋改建 中市府：結構補強也盼能補助

2019-11-08 19:50

又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

2019-11-08 18:20

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

中央托育補助延長恐要地方買單？侯友宜：我願意

2019-11-08 15:59

毛主席應該會喜歡的學者？林環牆批林智群：品格低落

2019-11-08 14:36

影／蘇貞昌：翁章梁「撒嬌」幫嘉縣爭取2億4000萬

2019-11-08 13:42

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

郭宋配？ 郭台銘親口：你們消息怎麼那麼靈通？

2019-11-09 10:17

時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

2019-11-08 20:51

影／史上最多人！韓粉擠爆國民黨基隆黨部 藍軍大喊團結

2019-11-09 12:27

都是國家機器搞鬼？豪宅案 韓國瑜恐仍得說清楚

2019-11-09 08:00

傳郭宋配再戰總統 郭辦：不會再選2020

2019-11-09 09:31

找到副手了！韓國瑜：先賣個關子 過兩天再正式宣布

2019-11-08 22:23

倒數第一推薦倒數第二 林佳龍批：「整組壞了了」

2019-11-09 14:08

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

2019-11-08 20:45

綠營重砲轟韓國瑜南港豪宅 名嘴：更恐怖的還在後面

2019-11-09 14:35

郭宋配角逐大位？韓國瑜：總統請支持全台灣最黑的男人

2019-11-09 11:16

【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題

2019-11-09 02:25

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

台中第2選區 陳柏惟挑戰顏寬恒選況激烈

2019-11-09 11:08

【即時短評】民進黨還沒正式出招 韓進攻之餘仍得嚴密防

2019-11-09 01:54

韓國瑜今基隆青年座談 她要韓國瑜先面對居住正義問題

2019-11-09 08:55

孫大千：民進黨抹黑韓國瑜的本事 秦檜也只能閃邊站

2019-11-09 12:20

傳改推郭宋配拚總統大選 親民黨：請外界再等2、3天

2019-11-09 09:53

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道

2019-11-08 21:55

東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場

2019-11-09 02:22

林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福

2019-11-08 21:47

韓國瑜批民進黨選舉只有敢 國民黨有禮義廉恥做不來

2019-11-09 00:08

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

推薦截止 國民黨不分區決選名單「點將錄」！

2019-11-08 23:45

韓國瑜看郭宋配：樂觀其成 我們公平競爭

2019-11-09 15:54

【即時短評】搶進安全名單 為己還是為黨？

2019-11-09 00:11

黃國昌不分區排名呼之欲出 知情人士：會排「這位置」

2019-11-09 16:05

新聞眼／卡位大戰…藍國會成敗 在吳敦義一念之間

2019-11-09 00:46

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

2019-11-09 15:45

國民黨不分區立委 文傳會主委證實吳敦義獲推薦

2019-11-09 14:04

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

辦網路投票挺郭台銘再戰？劉宥彤：渺茫難以實現的願望

2019-11-09 09:39

郭宋配？ 藍營諷：中華民國派和贊同一國兩制怎合

2019-11-09 12:00

蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？

2019-11-08 20:16

時力北市議員林亮君退黨 議會時力黨團宣告瓦解

2019-11-08 21:50

「西瓜」說後林飛帆和黃偉哲首度碰面了 場面是這樣⋯

2019-11-09 13:51

【即時短評】炒選情可以 但郭台銘別當放羊孩子

2019-11-09 12:05

時力退黨風波唯一狀況外 鄭秀玲盼多關心政策

2019-11-09 01:54

如何追到李佳芬？韓國瑜：勤能補拙

2019-11-09 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top