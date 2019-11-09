影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心
2019-11-09 18:32
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
總統府秘書長陳菊今天上午到高雄為民進黨高雄市立委參選人賴瑞隆輔選，她批評高雄市長韓國瑜做不到幾個月的高雄市長，還沒有政績，就要代表國民黨選中華民國總統，呼籲高雄鄉親團結「把高雄贏回來！」高雄藍營回擊陳菊債高雄3千就落跑去當大官，陳菊今天下午在台東回應：「公道自在人心」。
陳菊今天下午4點半趕到台東，參加台東縣小英姊妹會成立大會，面對媒體訪問時，她說，她離開高雄市時，高雄市債務是2600多億，但其中有高達1380億的債務，是她接任高雄市長時，吳敦義、謝長廷等歷任前市長留下來的，她市長任內自籌經費建設高雄1157億，還款債務1208億，償還市民勞健保518億元等。
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陳菊說：「今天一直就這個議題來一再重提，我沒有評論，那公道自在人心，他們要先問他們留多少債務給我，我還了多少債務，這個要講清楚，這樣比較公道」。
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