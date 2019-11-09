蔡總統：民主自由是最寶貴資產 是2020選戰最重大意義

2019-11-09 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統下午出席「2020蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會」等三場活動，趕場拼造勢十分忙碌。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

蔡總統下午出席「2020蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會」活動時表示，每四年一次的投票，就是人民展現集體意志的時刻，展現出台灣人在這個關鍵時刻所做的選擇、所選擇的價值，請各位台灣人都要出來投票，讓世界看到台灣人守護台灣的決心，讓蔡英文再做四年，台灣一定更安全、台灣國力跟競爭力一定更強、台灣的社會照顧一定更完整

蔡總統指出，經過三年多的執政，雖然有過一段艱辛的過程，但基礎建立之後，執政政績也逐漸展現，整個執政團隊已經蛻變成熟，有經驗、反應快，這麼好的團隊，值得大家再給四年的機會，懇請大家給予支持。

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蔡總統說，在各種不確定因素下，各國的經濟成長都在下修，但台灣反而不斷向上修正原先的預期，台灣今年連續三季的經濟成長率，都是亞洲四小龍第一，而全年度的經濟成長率，也將會是亞洲四小龍第一。有人說是因為美中貿易戰才導致台灣受益，但「利益絕非直接從天上掉下來」，而是政府在變動的局勢當中，掌握了機會、捉對了方向，化危機為轉機，才使台灣經濟持續成長，不受外部環境影響。

蔡總統更直指，這段時間以來，來自台商、外商以及政府的投資，將成為未來數年台灣經濟發展的強大動能，很多企業家表示，台灣對投資的吸引力不但來自台灣穩定、人民勤奮、教育良好、人才眾多等因素，更重要的是，台灣是個自由民主國家，能夠吸引、維持各式各樣人才留在或來到台灣，也是台灣發展國際競爭力最重要的來源。

蔡總統說，正因如此，民主自由是台灣最寶貴的資產，讓世世代代台灣人共同守護、擁有的資產，這也是2020年這場選戰最重大的意義。把經濟、國防做好，還有國際友人強大的支持，才是能夠顧住主權的關鍵。

蔡總統表示，每四年一次的投票，就是人民展現集體意志的時刻，展現出台灣人在這個關鍵時刻所做的選擇、所選擇的價值，請各位台灣人都要出來投票，讓世界看到台灣人守護台灣的決心，讓蔡英文再做四年，台灣一定更安全、台灣國力跟競爭力一定更強、台灣的社會照顧一定更完整。

蔡總統說，除了總統、區域立委以外，政黨票也要投給最熟悉、最可靠的民進黨，讓「總統過關、國會過半」。