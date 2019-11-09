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影／韓國瑜基隆拜訪珍味香餅家 體驗製作「帝王酥」

2019-11-09 17:28攝影中心 記者季相儒／基隆即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪具基隆特色的老餅店珍味香餅家，現場體驗製作並試吃店內招牌點心「帝王酥」，象徵祝福韓國瑜順利當選總統。

國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。現場國民黨總...
國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。現場國民黨總統參選人韓國瑜體驗製作店內招牌「帝王酥」。記者季相儒／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。現場國民黨總...
國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。現場國民黨總統參選人韓國瑜（左一）體驗製作店內招牌「帝王酥」。記者季相儒／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。國民黨總統參...
國民黨總統參選人韓國瑜今天前往基隆展開傾聽之旅，下午拜訪珍味香餅家。國民黨總統參選人韓國瑜（中白衣者）離開時被眾多支持者簇擁。記者季相儒／攝影
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韓國瑜基隆國民黨

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